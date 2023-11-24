Курганские спасатели зафиксировали первый случай гибели рыбака на льду

В Курганской области пожилой рыбак вышел на тонкий лед и утонул

25 ноября 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

МЧС напоминает, что тонкий лед представляет смертельную опасность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области утонул 84-летний мужчина, который рыбачил на тонком льду. Инцидент произошел 19 ноября в Целинном округе, поясняет пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В селе Матвеевка Целинного муниципального округа 84-летний мужчина пошел рыбачить на неокрепший лед ближайшего водоема со стоячей водой. Он наступил в промоину, провалился под лед и утонул. Это первый в этом году случай гибели человека при провале под лед», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области в ведомственном telegram-канале. Спасатели отмечают, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Пешие переправы можно совершать при толщине льда от 15 см и более.

В Курганской области утонул 84-летний мужчина, который рыбачил на тонком льду. Инцидент произошел 19 ноября в Целинном округе, поясняет пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В селе Матвеевка Целинного муниципального округа 84-летний мужчина пошел рыбачить на неокрепший лед ближайшего водоема со стоячей водой. Он наступил в промоину, провалился под лед и утонул. Это первый в этом году случай гибели человека при провале под лед», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области в ведомственном telegram-канале. Спасатели отмечают, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Пешие переправы можно совершать при толщине льда от 15 см и более.