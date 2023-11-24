Курганские спасатели зафиксировали первый случай гибели рыбака на льду

В Курганской области утонул 84-летний мужчина, который рыбачил на тонком льду. Инцидент произошел 19 ноября в Целинном округе, поясняет пресс-служба ГУ МЧС по региону.
«В селе Матвеевка Целинного муниципального округа 84-летний мужчина пошел рыбачить на неокрепший лед ближайшего водоема со стоячей водой. Он наступил в промоину, провалился под лед и утонул. Это первый в этом году случай гибели человека при провале под лед», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области в ведомственном telegram-канале.
Спасатели отмечают, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Пешие переправы можно совершать при толщине льда от 15 см и более.
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