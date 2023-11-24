24 ноября 2023

Курганские спасатели зафиксировали первый случай гибели рыбака на льду

В Курганской области пожилой рыбак вышел на тонкий лед и утонул
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, зима, зимняя рыбалка, рыбак, рыбалка, лед, тобол зимой
МЧС напоминает, что тонкий лед представляет смертельную опасность Фото:

В Курганской области утонул 84-летний мужчина, который рыбачил на тонком льду. Инцидент произошел 19 ноября в Целинном округе, поясняет пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В селе Матвеевка Целинного муниципального округа 84-летний мужчина пошел рыбачить на неокрепший лед ближайшего водоема со стоячей водой. Он наступил в промоину, провалился под лед и утонул. Это первый в этом году случай гибели человека при провале под лед», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области в ведомственном telegram-канале.

Спасатели отмечают, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Пешие переправы можно совершать при толщине льда от 15 см и более.

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В Курганской области утонул 84-летний мужчина, который рыбачил на тонком льду. Инцидент произошел 19 ноября в Целинном округе, поясняет пресс-служба ГУ МЧС по региону. «В селе Матвеевка Целинного муниципального округа 84-летний мужчина пошел рыбачить на неокрепший лед ближайшего водоема со стоячей водой. Он наступил в промоину, провалился под лед и утонул. Это первый в этом году случай гибели человека при провале под лед», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Курганской области в ведомственном telegram-канале. Спасатели отмечают, что безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 см. Пешие переправы можно совершать при толщине льда от 15 см и более.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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