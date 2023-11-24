В Тобольске сотрудники МЧС провели учения по эвакуации посетителей из местного ТРЦ. Фото

В Тобольске 70 пожарных провели учения по эвакуации посетителей из местного ТРЦ

25 ноября 2023 в 16:23 Размер текста - 17 +

В тюменском Тобольске прошли учения по эвакуации посетителей местного ТРЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) почти 70 сотрудников МЧС приняли участие в сегодняшних пожарно-тактических учениях по спасению посетителей местного торгово-развлекательного комплекса. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Тюменской области. «Основная цель таких занятий заключается в совершенствовании навыков по управлению силами и средствами на пожаре. Немаловажную роль играет отработка и решение вопросов охраны труда — на данный объект силы и средства гарнизона пожарной охраны города Тобольска привлекаются автоматически по повышенному рангу пожара. На учениях было задействовано 69 человек личного состава, 14 единиц основной и специальной техники», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «МЧС Тюменской области» соцсети «ВКонтакте». В начале ноября в Тюмени произошел пожар в ТЦ «Панама», тушением которого занимались 36 сотрудников МЧС. В ходе тушения было задействовано 11 единиц специальной техники. Обошлось без пострадавших. Учения МЧС в Тобольске, в ходе которых пожарные отрабатывали навыки спасения пострадавших из горящего ТРЦ Группа «МЧС Тюменской области» соцсети соцсети «ВКонтакте» Всего в учениях было задействовано около 70 пожарных и 14 единиц специальной техники Группа «МЧС Тюменской области» соцсети соцсети «ВКонтакте»

В Тобольске (Тюменская область) почти 70 сотрудников МЧС приняли участие в сегодняшних пожарно-тактических учениях по спасению посетителей местного торгово-развлекательного комплекса. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Тюменской области. «Основная цель таких занятий заключается в совершенствовании навыков по управлению силами и средствами на пожаре. Немаловажную роль играет отработка и решение вопросов охраны труда — на данный объект силы и средства гарнизона пожарной охраны города Тобольска привлекаются автоматически по повышенному рангу пожара. На учениях было задействовано 69 человек личного состава, 14 единиц основной и специальной техники», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «МЧС Тюменской области» соцсети «ВКонтакте». В начале ноября в Тюмени произошел пожар в ТЦ «Панама», тушением которого занимались 36 сотрудников МЧС. В ходе тушения было задействовано 11 единиц специальной техники. Обошлось без пострадавших.