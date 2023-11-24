24 ноября 2023

В Тобольске сотрудники МЧС провели учения по эвакуации посетителей из местного ТРЦ. Фото

В Тобольске 70 пожарных провели учения по эвакуации посетителей из местного ТРЦ
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, пациент, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
В тюменском Тобольске прошли учения по эвакуации посетителей местного ТРЦ Фото:

В Тобольске (Тюменская область) почти 70 сотрудников МЧС приняли участие в сегодняшних пожарно-тактических учениях по спасению посетителей местного торгово-развлекательного комплекса. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Тюменской области.

«Основная цель таких занятий заключается в совершенствовании навыков по управлению силами и средствами на пожаре. Немаловажную роль играет отработка и решение вопросов охраны труда — на данный объект силы и средства гарнизона пожарной охраны города Тобольска привлекаются автоматически по повышенному рангу пожара. На учениях было задействовано 69 человек личного состава, 14 единиц основной и специальной техники», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «МЧС Тюменской области» соцсети «ВКонтакте».

В начале ноября в Тюмени произошел пожар в ТЦ «Панама», тушением которого занимались 36 сотрудников МЧС. В ходе тушения было задействовано 11 единиц специальной техники. Обошлось без пострадавших.

Учения МЧС в Тобольске, в ходе которых пожарные отрабатывали навыки спасения пострадавших из горящего ТРЦ
Учения МЧС в Тобольске, в ходе которых пожарные отрабатывали навыки спасения пострадавших из горящего ТРЦ
Всего в учениях было задействовано около 70 пожарных и 14 единиц специальной техники
Всего в учениях было задействовано около 70 пожарных и 14 единиц специальной техники

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В Тобольске (Тюменская область) почти 70 сотрудников МЧС приняли участие в сегодняшних пожарно-тактических учениях по спасению посетителей местного торгово-развлекательного комплекса. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Тюменской области. «Основная цель таких занятий заключается в совершенствовании навыков по управлению силами и средствами на пожаре. Немаловажную роль играет отработка и решение вопросов охраны труда — на данный объект силы и средства гарнизона пожарной охраны города Тобольска привлекаются автоматически по повышенному рангу пожара. На учениях было задействовано 69 человек личного состава, 14 единиц основной и специальной техники», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «МЧС Тюменской области» соцсети «ВКонтакте». В начале ноября в Тюмени произошел пожар в ТЦ «Панама», тушением которого занимались 36 сотрудников МЧС. В ходе тушения было задействовано 11 единиц специальной техники. Обошлось без пострадавших.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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