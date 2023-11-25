25 ноября 2023
24 ноября 2023

Губернатор Артюхов творчески поздравил северянок с Днем матери. Видео

Губернатор Артюхов сыграл на рояле, чтобы поздравить северянок с Днем матери
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов сыграл на рояле песню про матерей Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с жительницами региона записал в День матери видеопоздравление, на котором сыграл на рояле песню композитора Игоря Крутого «Мама». Видео он выложил в социальных сетях.

«Идут годы, мы становимся взрослее. Встречи с мамой случаются все реже. Но материнская любовь неизменна, она не слабеет со временем, не растворяется в круговороте дел. Дорогие наши! Спасибо за заботу, понимание и то лучшее, что вы вкладываете в своих детей. Ваши мудрость и любовь — бесценный дар. Пусть все старания воздадутся радостью за успехи детей. С праздником, родные! Мы вас любим», — написал в своем telegram-канале губернатор Артюхов. К посту он прикрепил видеообращение, в котором исполнил на рояле песню Игоря Крутого, посвященную матерям, вместе с жительницами региона.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с жительницами региона записал в День матери видеопоздравление, на котором сыграл на рояле песню композитора Игоря Крутого «Мама». Видео он выложил в социальных сетях. «Идут годы, мы становимся взрослее. Встречи с мамой случаются все реже. Но материнская любовь неизменна, она не слабеет со временем, не растворяется в круговороте дел. Дорогие наши! Спасибо за заботу, понимание и то лучшее, что вы вкладываете в своих детей. Ваши мудрость и любовь — бесценный дар. Пусть все старания воздадутся радостью за успехи детей. С праздником, родные! Мы вас любим», — написал в своем telegram-канале губернатор Артюхов. К посту он прикрепил видеообращение, в котором исполнил на рояле песню Игоря Крутого, посвященную матерям, вместе с жительницами региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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