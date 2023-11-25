Губернатор Артюхов творчески поздравил северянок с Днем матери. Видео

Губернатор Артюхов сыграл на рояле, чтобы поздравить северянок с Днем матери

26 ноября 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов сыграл на рояле песню про матерей Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с жительницами региона записал в День матери видеопоздравление, на котором сыграл на рояле песню композитора Игоря Крутого «Мама». Видео он выложил в социальных сетях. «Идут годы, мы становимся взрослее. Встречи с мамой случаются все реже. Но материнская любовь неизменна, она не слабеет со временем, не растворяется в круговороте дел. Дорогие наши! Спасибо за заботу, понимание и то лучшее, что вы вкладываете в своих детей. Ваши мудрость и любовь — бесценный дар. Пусть все старания воздадутся радостью за успехи детей. С праздником, родные! Мы вас любим», — написал в своем telegram-канале губернатор Артюхов. К посту он прикрепил видеообращение, в котором исполнил на рояле песню Игоря Крутого, посвященную матерям, вместе с жительницами региона.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вместе с жительницами региона записал в День матери видеопоздравление, на котором сыграл на рояле песню композитора Игоря Крутого «Мама». Видео он выложил в социальных сетях. «Идут годы, мы становимся взрослее. Встречи с мамой случаются все реже. Но материнская любовь неизменна, она не слабеет со временем, не растворяется в круговороте дел. Дорогие наши! Спасибо за заботу, понимание и то лучшее, что вы вкладываете в своих детей. Ваши мудрость и любовь — бесценный дар. Пусть все старания воздадутся радостью за успехи детей. С праздником, родные! Мы вас любим», — написал в своем telegram-канале губернатор Артюхов. К посту он прикрепил видеообращение, в котором исполнил на рояле песню Игоря Крутого, посвященную матерям, вместе с жительницами региона.