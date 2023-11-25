Шумков призвал курганских женщин больше рожать

Шумков предложил меры по увеличению рождаемости Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал фундаментом национальной стратегии решение демографической проблемы. Для этого женщины должны больше рожать детей. Об этом глава региона рассказал в своем telegram-канале.

«Все наши стратегии, обращенные в будущее, возможно свести к нескольким простым фразам: нужно рожать как можно больше детей и как можно лучше их воспитывать. Все остальное они сделают сами», — пояснил в посте Шумков.

Ранее Шумков предложил конкретные меры по увеличению рождаемости. Среди них важное место занимает пропаганда традиционных семейных ценностей. Глава области отметил, что на рождаемость влияет и комплексная жилищная политика, поскольку в малогабаритных квартирах многоэтажных домов недостаточно места для многодетных семей. Шумков обосновал необходимость стимулировать строительство частных домов и развитие фермерства.