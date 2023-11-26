26 ноября 2023

Полиция Ирландии проверит звезду UFC Макгрегора за его посты в соцсетях

© Служба новостей «URA.RU»
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Коннора Макгрегора проверят из-за его постов о протестах в Дублине Фото:

В Ирландии полиция проверит бойца UFC Конора Макгрегора из-за его постов о беспорядках в Дублине в соцсетях. По мнению правоохранителей, спортсмен может распространять высказывания, разжигающие ненависть, пишет The Times.

«Посты Макгрегора проверяются ирландской полицией Гарда в рамках расследования распространения разжигания ненависти в Интернете. Расследование ведет Джастин Келли, помощник комиссара полиции», — передает издание. Уточняется, что причиной проверки стали публикации бойца смешанных единоборств, посвященные беспорядкам в Дублине, начавшимся 24 ноября.

При этом сам Макгрегор в соцсети X писал, что не одобряет массовые беспорядки и нападения на правоохранителей. «Я не одобряю грабежи и разрушение магазинов», написал он.

Ранее стало известно, что в Дублине начались беспорядки после того, как неизвестный с ножом напал на детей недалеко от школы для девочек. В результате протестов были задержаны 34 человека. В СМИ заявили, что участниками демонстраций являются ультраправые организации, передает MK.RU.

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В Ирландии полиция проверит бойца UFC Конора Макгрегора из-за его постов о беспорядках в Дублине в соцсетях. По мнению правоохранителей, спортсмен может распространять высказывания, разжигающие ненависть, пишет The Times. «Посты Макгрегора проверяются ирландской полицией Гарда в рамках расследования распространения разжигания ненависти в Интернете. Расследование ведет Джастин Келли, помощник комиссара полиции», — передает издание. Уточняется, что причиной проверки стали публикации бойца смешанных единоборств, посвященные беспорядкам в Дублине, начавшимся 24 ноября. При этом сам Макгрегор в соцсети X писал, что не одобряет массовые беспорядки и нападения на правоохранителей. «Я не одобряю грабежи и разрушение магазинов», написал он. Ранее стало известно, что в Дублине начались беспорядки после того, как неизвестный с ножом напал на детей недалеко от школы для девочек. В результате протестов были задержаны 34 человека. В СМИ заявили, что участниками демонстраций являются ультраправые организации, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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