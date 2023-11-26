Полиция Ирландии проверит звезду UFC Макгрегора за его посты в соцсетях

27 ноября 2023 в 08:04 Размер текста - 17 +

Коннора Макгрегора проверят из-за его постов о протестах в Дублине Фото: Evan Agostini/ Invision/AP/TASS В Ирландии полиция проверит бойца UFC Конора Макгрегора из-за его постов о беспорядках в Дублине в соцсетях. По мнению правоохранителей, спортсмен может распространять высказывания, разжигающие ненависть, пишет The Times. «Посты Макгрегора проверяются ирландской полицией Гарда в рамках расследования распространения разжигания ненависти в Интернете. Расследование ведет Джастин Келли, помощник комиссара полиции», — передает издание. Уточняется, что причиной проверки стали публикации бойца смешанных единоборств, посвященные беспорядкам в Дублине, начавшимся 24 ноября. При этом сам Макгрегор в соцсети X писал, что не одобряет массовые беспорядки и нападения на правоохранителей. «Я не одобряю грабежи и разрушение магазинов», написал он. Ранее стало известно, что в Дублине начались беспорядки после того, как неизвестный с ножом напал на детей недалеко от школы для девочек. В результате протестов были задержаны 34 человека. В СМИ заявили, что участниками демонстраций являются ультраправые организации, передает MK.RU .

В Ирландии полиция проверит бойца UFC Конора Макгрегора из-за его постов о беспорядках в Дублине в соцсетях. По мнению правоохранителей, спортсмен может распространять высказывания, разжигающие ненависть, пишет The Times. «Посты Макгрегора проверяются ирландской полицией Гарда в рамках расследования распространения разжигания ненависти в Интернете. Расследование ведет Джастин Келли, помощник комиссара полиции», — передает издание. Уточняется, что причиной проверки стали публикации бойца смешанных единоборств, посвященные беспорядкам в Дублине, начавшимся 24 ноября. При этом сам Макгрегор в соцсети X писал, что не одобряет массовые беспорядки и нападения на правоохранителей. «Я не одобряю грабежи и разрушение магазинов», написал он. Ранее стало известно, что в Дублине начались беспорядки после того, как неизвестный с ножом напал на детей недалеко от школы для девочек. В результате протестов были задержаны 34 человека. В СМИ заявили, что участниками демонстраций являются ультраправые организации, передает MK.RU.