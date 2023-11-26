Сотрудники Ространснадзора приехали на «Кургансемена», чтобы обсудить перегрузы

Сотрудникам агрохолдинга «Кургансемена» рассказали о требованиях к перевозкам грузов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Специалисты Ространснадзора посетили предприятие «Кургансемена», принадлежащее депутату Марату Исламову, чтобы рассказать о требованиях к перевозке грузов. Об этом сообщается на сайте Курганской областной думы. По данным инсайдеров, ранее дорожники задерживали машину агрохолдинга за перегруз.

«На встречу с сотрудниками Государственного автодорожного надзора по Курганской области собрались ответственные за грузоперевозки из всех подразделений агрохолдинга „Кургансемена“. Заместитель начальника территориального отдела отметил, что согласно законодательству, грузоотправитель при отправке груза должен проводить взвешивание не только по общей массе, но и рассчитать нагрузку на оси грузового транспорта не перегружая его», — говорится в сообщении. Сотрудники Ространснадзора добавили, что за перегрузы перевозчикам и бизнесменам грозят штрафы на сотни тысяч рублей.

По словам депутата облдумы Марата Исламова, предприятие «Кургансемена» старается соблюдать требования и не перегружать машины зерном. «Мы должны правильно эксплуатировать дорожное покрытие. При этом система контроля должна быть совершенной, так как очень сложно фиксировать нагрузку на ось, когда везешь сыпучий груз, сельскохозяйственный груз, такой как зерно и корма», — отметил владелец агрохолдинга.

Для отслеживания перегруза транспорта и сохранения дорог в Курганской области установлено три новых пункта весового контроля в 2023 году. Комплексы позволяют считывают габариты и нагрузку на машины. В случае перегрузов или других нарушений накладываются штрафы. В Ространснадзоре отмечают, что перегрузы влекут за собой возможное создание аварийных ситуаций, появление ям на дорожном полотне.

Специалисты Ространснадзора посетили агрохолдинг «Кургансемена» с профилактическим визитом Фото: сайт Курганской областной думы

В ходе него сотрудникам предприятия рассказали о требованиях к грузоперевозкам и штрафам за их нарушение Фото: сайт Курганской областной думы