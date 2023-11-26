Тюменским кадетам помогут найти девушек

Воспитанникам Тюменского президентского кадетского училища ищут девушек для новогоднего бала. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама одного из подростков. По ее словам, девочки отказываются участвовать в мероприятии, потому что не хотят наряжаться в платья.
«Нашим кадетам нужны девочки-партнерши для участия в новогоднем бале. Мальчишки будут в белых кителях, спутницы — в бальных платьях. Но мы не может никак найти партнерш. Отговорки самые интересные: девочки не хотят надевать платья. Парни очень ждут, хотят поскорее начать репетиции, но пока не могут», — рассказала мама одного из подростков.
Женщина рассказывает, что в классе, где учится ее сын, занимается восемнадцать подростков. И пятнадцати из них не хватает партнерш. Объявление о поиске женщина даже разместила в соцсетях в надежде, что горожане помогут найти спутниц для кадетов.
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