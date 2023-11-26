26 ноября 2023

Тюменским кадетам помогут найти девушек

© Служба новостей «URA.RU»
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Кадетский бал. Тюмень, вальс, кадеты, бал
Кадетам не хватает партнерш для ежегодного бала Фото:

Воспитанникам Тюменского президентского кадетского училища ищут девушек для новогоднего бала. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама одного из подростков. По ее словам, девочки отказываются участвовать в мероприятии, потому что не хотят наряжаться в платья.

«Нашим кадетам нужны девочки-партнерши для участия в новогоднем бале. Мальчишки будут в белых кителях, спутницы — в бальных платьях. Но мы не может никак найти партнерш. Отговорки самые интересные: девочки не хотят надевать платья. Парни очень ждут, хотят поскорее начать репетиции, но пока не могут», — рассказала мама одного из подростков.

Женщина рассказывает, что в классе, где учится ее сын, занимается восемнадцать подростков. И пятнадцати из них не хватает партнерш. Объявление о поиске женщина даже разместила в соцсетях в надежде, что горожане помогут найти спутниц для кадетов.

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Воспитанникам Тюменского президентского кадетского училища ищут девушек для новогоднего бала. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама одного из подростков. По ее словам, девочки отказываются участвовать в мероприятии, потому что не хотят наряжаться в платья. «Нашим кадетам нужны девочки-партнерши для участия в новогоднем бале. Мальчишки будут в белых кителях, спутницы — в бальных платьях. Но мы не может никак найти партнерш. Отговорки самые интересные: девочки не хотят надевать платья. Парни очень ждут, хотят поскорее начать репетиции, но пока не могут», — рассказала мама одного из подростков. Женщина рассказывает, что в классе, где учится ее сын, занимается восемнадцать подростков. И пятнадцати из них не хватает партнерш. Объявление о поиске женщина даже разместила в соцсетях в надежде, что горожане помогут найти спутниц для кадетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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