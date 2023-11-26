Тюменским кадетам помогут найти девушек

27 ноября 2023 в 15:34 Размер текста - 17 +

Кадетам не хватает партнерш для ежегодного бала Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Воспитанникам Тюменского президентского кадетского училища ищут девушек для новогоднего бала. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама одного из подростков. По ее словам, девочки отказываются участвовать в мероприятии, потому что не хотят наряжаться в платья. «Нашим кадетам нужны девочки-партнерши для участия в новогоднем бале. Мальчишки будут в белых кителях, спутницы — в бальных платьях. Но мы не может никак найти партнерш. Отговорки самые интересные: девочки не хотят надевать платья. Парни очень ждут, хотят поскорее начать репетиции, но пока не могут», — рассказала мама одного из подростков. Женщина рассказывает, что в классе, где учится ее сын, занимается восемнадцать подростков. И пятнадцати из них не хватает партнерш. Объявление о поиске женщина даже разместила в соцсетях в надежде, что горожане помогут найти спутниц для кадетов.

Воспитанникам Тюменского президентского кадетского училища ищут девушек для новогоднего бала. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мама одного из подростков. По ее словам, девочки отказываются участвовать в мероприятии, потому что не хотят наряжаться в платья. «Нашим кадетам нужны девочки-партнерши для участия в новогоднем бале. Мальчишки будут в белых кителях, спутницы — в бальных платьях. Но мы не может никак найти партнерш. Отговорки самые интересные: девочки не хотят надевать платья. Парни очень ждут, хотят поскорее начать репетиции, но пока не могут», — рассказала мама одного из подростков. Женщина рассказывает, что в классе, где учится ее сын, занимается восемнадцать подростков. И пятнадцати из них не хватает партнерш. Объявление о поиске женщина даже разместила в соцсетях в надежде, что горожане помогут найти спутниц для кадетов.