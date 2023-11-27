В каких районах Тюмени продают больше всего квартир

Риэлторы определили районы Тюмени с высоким предложением по новому жилью

Всего на первичном рынке жилья в Тюмени предложено 19,9 тысяч квартир Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменские риэлторы после всех изменений, введенных за последние месяцы Центробанком, предполагали снижение покупательской способности жителей города. Опасения не оправдались: последнее повышение ключевой ставки обернулось четвертым всплеском ажиотажного спроса на квартиры.

В настоящий момент застройщики предлагают Тюменцам 19,9 тысяч квартир. Новое жилье есть сейчас во всех районах города. Корреспондент URA.RU проанализировал весь объем предложений и выявил районы, где предложение сейчас самое высокое.

Жилье недалеко от аэропорта

Больше всего квартир застройщики продают в районе Плеханово. Здесь сосредоточено 13,2% предложений. Сейчас этот микрорайон активно развивается и, несмотря на расположение вблизи аэропорта малой авиации, пользуется популярностью у покупателей. URA.RU ранее рассказало о планах властей по развитию инфраструктуры в Плеханово.

«Второй центр города» за рекой

Следом за плеханово в рейтинге самых застраиваемых — 5-й заречный микрорайон. Здесь продается 8,6% жилья из всего объема. Этот район города уже давно освоен и стал своеобразным «новым центром». По крайней мере, здесь есть и торговые центры, и рестораны: перебираться на правый берег Туры чтобы организовать себе досуг давно уже не обязательно.

«Флагман» комплексного развития

На третьем месте в рейтинге — район Лесобазы, здесь продается 8,2% жилья от общего предложения. Этот район Тюмени стал первым, который попал под программу комплексного развития территории. В ближайшие несколько лет деревянные двухэтажные строения сменятся высотками с прогулочными зонами, велодорожками, скверами и учебными заведениями.

Почти загородное жилье

В микрорайоне ДОК застройщики предлагают около 7,2% квартир из числа всех продаваемых. Этот район сейчас так же попал под пристальное внимание девелоперов.Это уже практически окраина города, к тому же рядом находится берег Туры. Значит, ДОК можно назвать экологичным микрорайоном.

Районы на месте деревень

Территорию Мыса, Тарман и Матмас риэлторы объединяют в один лот. Здесь продается 6,2% всего выставленного застройщиками жилья. В настоящий момент новые стройки идут во всех трех микрорайонах. К тому же, за последние 10 лет здесь появилась приличная инфраструктура и удобная транспортная развязка.