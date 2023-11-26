26 ноября 2023
25 ноября 2023

Как жителям ЯНАО обезопасить себя на тонком льду

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, тонкий лед, цпкио, наледь, битевка
Выход на осенний лед крайне небезопасен для людей Фото:

На сегодняшний день продолжает действовать запрет выхода людей на лед. В ноябре—декабре лед на водных объектах считается неокрепшим и несет серьезную угрозу для жизни людей. URA.RU расскажет жителям ЯНАО о правилах поведения на замерзших водоемах.

Что нужно знать перед тем, как вступить на лед?

Самое главное — внимательно осмотреться и понять, по какому маршруту вы будете передвигаться!
  • Остерегайтесь мест, покрытых снегом, там лед нарастает крайне медленно.
  • Крепкий лед обычно зеленовато-синего оттенка.
  • В местах быстрого течения и скопления растительности лед тонкий и непрочный.
  • Удары палкой по льду помогут узнать на сколько лед прочный.
  • Остерегайтесь промоин, прозрачных и ровных мест, которые покрыты тонким льдом.
  • Неокрепший лед можно распознать по темному оттенку снежного покрова.

Что делать, если вы провалились под лед?

  • Ни в коем случае не делайте резких движений.
  • Необходимо наладить дыхание, дышите медленно и глубоко.
  • Направьте тело по направлению течения и зацепитесь руками за кромку льда.
  • Осторожно положите грудь на закраину, затем постарайтесь поочередно закинуть ноги на лед.
  • Как только выберетесь из холодной воды, ползком возвращайтесь на берег тем же путем, что и пришли.

Не забывайте, что последствием переохлаждения для человека может стать летальный исход!

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На сегодняшний день продолжает действовать запрет выхода людей на лед. В ноябре—декабре лед на водных объектах считается неокрепшим и несет серьезную угрозу для жизни людей. URA.RU расскажет жителям ЯНАО о правилах поведения на замерзших водоемах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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