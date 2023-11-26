Как жителям ЯНАО обезопасить себя на тонком льду

Выход на осенний лед крайне небезопасен для людей
На сегодняшний день продолжает действовать запрет выхода людей на лед. В ноябре—декабре лед на водных объектах считается неокрепшим и несет серьезную угрозу для жизни людей. URA.RU расскажет жителям ЯНАО о правилах поведения на замерзших водоемах.
Что нужно знать перед тем, как вступить на лед?
Самое главное — внимательно осмотреться и понять, по какому маршруту вы будете передвигаться!
- Остерегайтесь мест, покрытых снегом, там лед нарастает крайне медленно.
- Крепкий лед обычно зеленовато-синего оттенка.
- В местах быстрого течения и скопления растительности лед тонкий и непрочный.
- Удары палкой по льду помогут узнать на сколько лед прочный.
- Остерегайтесь промоин, прозрачных и ровных мест, которые покрыты тонким льдом.
- Неокрепший лед можно распознать по темному оттенку снежного покрова.
Что делать, если вы провалились под лед?
- Ни в коем случае не делайте резких движений.
- Необходимо наладить дыхание, дышите медленно и глубоко.
- Направьте тело по направлению течения и зацепитесь руками за кромку льда.
- Осторожно положите грудь на закраину, затем постарайтесь поочередно закинуть ноги на лед.
- Как только выберетесь из холодной воды, ползком возвращайтесь на берег тем же путем, что и пришли.
Не забывайте, что последствием переохлаждения для человека может стать летальный исход!
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!