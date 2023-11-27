Курганский завод попросил военкомат вернуть из армии мобилизованного сотрудника

Курганец проиграл спор военкомату по брони Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудника молокозавода из Катайского округа (Курганская область), призванного в армию во время частичной мобилизации, попросили вернуть со службы. Предприятие утверждает, что на мужчину распространяется бронь. Военнослужащий также подал иск о предоставлении отсрочки, информирует система ГАС «Правосудие»

«О признании незаконным решения призывной комиссии граждан РФ Катайского района Курганской области о призыве и его отмене, возложении обязанности по надлежащему оформлению процедуры бронирования и предоставлении отсрочки от призыва на военную службу», — гласит содержание иска. Мужчина попросил военкомат восстановить ему бронь. Письмо с просьбой вернуть сотрудника прислало в комиссариат и руководство завода.

В иске указывалось, что летом 2022 года ответственные за учет на заводе люди отослали информацию о бронировании сотрудников через мессенджеры сотрудников администрации для военкомата. После объявления мобилизации водитель молокозавода получил повестку и был призван в ряды ВС. Список сотрудников для отсрочки в виде письма поступил в комиссариат с завода уже после объявления мобилизации.

В апреле из завода в военкомат пришло повторное письмо с просьбой предоставить бронь водителю, как ключевому сотруднику. Сотрудники военкомата указали, что ранее завод не участвовал в программе бронирования и в просьбе отказал.

Суд подтвердил правоту призывной комиссии. Водитель завода был призван в армию, поскольку «меры по оформлению бронирования были предприняты лишь после объявления мобилизации, то есть после 22.09.2022, список работников, которые подлежали бронированию, не направлялся». Для оформления отсрочки сотрудник завода также не предоставил необходимых аргументов. После мобилизации сотрудника, предприятие продолжило работать, поэтому его отсутствие не было признано критичным. В иске было отказано. Военнослужащий подал апелляцию на решение.