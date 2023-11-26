Рейс «КрасАвиа» из Нового Уренгоя до Самары задержан почти 20 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) почти на 20 часов задержан рейс «КрасАвиа» KV-9522 до Самары. Информация об этом появилась на онлайн-табло уренгойского аэропорта.

«Самолет авиакомпании „КрасАвиа“ должен следовать 27 ноября из Нового Уренгоя в Самару в 16:15. Задержан. Ожидаемое время вылета: 12:40, 28 ноября», — указано на онлайн-табло уренгойской авиагавани.

Ранее в аэропорту Нового Уренгоя сообщали о задержке рейса «Аэрофлота» SU-1523 до Москвы. В российскую столицу самолет отправился с пятичасовым опозданием.

Обновлено 21:30 по московскому времени: URA.RU направило запрос в пресс-службу «КрасАвиа». Ответ на него ожидается.