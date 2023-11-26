26 ноября 2023
25 ноября 2023

В ЯНАО почти на 20 часов задержали авиарейс до Самары. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс «КрасАвиа» из Нового Уренгоя до Самары задержан почти 20 часов Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) почти на 20 часов задержан рейс «КрасАвиа» KV-9522 до Самары. Информация об этом появилась на онлайн-табло уренгойского аэропорта.

«Самолет авиакомпании „КрасАвиа“ должен следовать 27 ноября из Нового Уренгоя в Самару в 16:15. Задержан. Ожидаемое время вылета: 12:40, 28 ноября», — указано на онлайн-табло уренгойской авиагавани.

Ранее в аэропорту Нового Уренгоя сообщали о задержке рейса «Аэрофлота» SU-1523 до Москвы. В российскую столицу самолет отправился с пятичасовым опозданием.

Обновлено 21:30 по московскому времени: URA.RU направило запрос в пресс-службу «КрасАвиа». Ответ на него ожидается.

Рейс до Самары из Нового Уренгоя задержан почти на 20 часов
Рейс до Самары из Нового Уренгоя задержан почти на 20 часов

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В аэропорту Нового Уренгоя (ЯНАО) почти на 20 часов задержан рейс «КрасАвиа» KV-9522 до Самары. Информация об этом появилась на онлайн-табло уренгойского аэропорта. «Самолет авиакомпании „КрасАвиа“ должен следовать 27 ноября из Нового Уренгоя в Самару в 16:15. Задержан. Ожидаемое время вылета: 12:40, 28 ноября», — указано на онлайн-табло уренгойской авиагавани. Ранее в аэропорту Нового Уренгоя сообщали о задержке рейса «Аэрофлота» SU-1523 до Москвы. В российскую столицу самолет отправился с пятичасовым опозданием. Обновлено 21:30 по московскому времени: URA.RU направило запрос в пресс-службу «КрасАвиа». Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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