Фракция КПРФ планирует голосовать против принятия бюджета Тюмени

Сергей Пыхалов был избран руководителем фракции КПРФ думы Тюмени в сентябре этого года Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Руководитель депутатской фракции КПРФ городской Думы Тюмени Сергей Пыхалов планирует голосовать против принятия бюджета города Тюмени на 2024 год. Решение о голосовании по проекту бюджета депутаты фракции КПРФ примут на своем заседании. Депутат обратил внимание, что при рассмотрении бюджета на комиссии он обратил внимание на сокращение финансирования городских программ. Об этом URA.RU рассказал Сергей Пыхалов.

«Мы планируем проголосовать „против“. Решение будем принимать на заседании фракции КПРФ 29 ноября. Еще на комиссии по бюджету я обратил внимание на сокращение финансирования по ряду пунктов в бюджете на 2024 год», — рассказал Сергей Пыхалов.

По его словам сокращение коснулось социальных программ, а расходы на содержание дорог сильно выросли. Ранее четверо депутатов фракции КПРФ в Тюменской областной думе проголосовали против принятия бюджета региона и проигнорировали встречу с губернатором. За этот демарш руководство облдумы отчитало фракцию КПРФ и обвинило ее депутатов в неисполнении своей работы.