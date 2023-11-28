Тюменцы отказываются от отдыха на Шри-Ланке

Туристы предпочитают Шри-Ланке Таиланд Фото: Анастасия Гусарова © URA.RU

Жители Тюмени отказываются от отдыха на Шри-Ланке в пользу Таиланда. Об этом URA.RU сообщила Светлана Завьялова, управляющая компанией «Награда за труд».

«Спрос на Шри-Ланку значительно упал. Раньше были прямые рейсы из Тюмени, сейчас их убрали. Вылетаем теперь из Екатеринбурга. Это тоже наложило свой отпечаток. Горожане охотнее отдают предпочтение Таиланду, нежели Шри-Ланке», — сообщила Светлана Завьялова.

Еще одной причиной невостребованности среди тюменцев Шри-Ланки Светлана называет ценовое соотношение. Это направление обходится дороже, чем Таиланд, но при этом количество развлечений и качество услуг там значительно ниже.

Ранее агентство писало о том, что власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для россиян. Такой режим продлится до 31 марта 2024 года.