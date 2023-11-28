Тюменцы отказываются от отдыха на Шри-Ланке

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Клипарт, море, берег, океан, шри ланка
Туристы предпочитают Шри-Ланке Таиланд Фото:

Жители Тюмени отказываются от отдыха на Шри-Ланке в пользу Таиланда. Об этом URA.RU сообщила Светлана Завьялова, управляющая компанией «Награда за труд».

«Спрос на Шри-Ланку значительно упал. Раньше были прямые рейсы из Тюмени, сейчас их убрали. Вылетаем теперь из Екатеринбурга. Это тоже наложило свой отпечаток. Горожане охотнее отдают предпочтение Таиланду, нежели Шри-Ланке», — сообщила Светлана Завьялова.

Еще одной причиной невостребованности среди тюменцев Шри-Ланки Светлана называет ценовое соотношение. Это направление обходится дороже, чем Таиланд, но при этом количество развлечений и качество услуг там значительно ниже.

Ранее агентство писало о том, что власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для россиян. Такой режим продлится до 31 марта 2024 года.

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Жители Тюмени отказываются от отдыха на Шри-Ланке в пользу Таиланда. Об этом URA.RU сообщила Светлана Завьялова, управляющая компанией «Награда за труд». «Спрос на Шри-Ланку значительно упал. Раньше были прямые рейсы из Тюмени, сейчас их убрали. Вылетаем теперь из Екатеринбурга. Это тоже наложило свой отпечаток. Горожане охотнее отдают предпочтение Таиланду, нежели Шри-Ланке», — сообщила Светлана Завьялова. Еще одной причиной невостребованности среди тюменцев Шри-Ланки Светлана называет ценовое соотношение. Это направление обходится дороже, чем Таиланд, но при этом количество развлечений и качество услуг там значительно ниже. Ранее агентство писало о том, что власти Шри-Ланки ввели бесплатные визы для россиян. Такой режим продлится до 31 марта 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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