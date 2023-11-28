Курганцам не придется ходить к регоператору, чтобы сообщить о выписанных жильцах

Новый сервис регоператора «Актуализируй данные» заработает с 1 декабря (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

С 1 декабря курганцы смогут дистанционно сообщать регоператору, если жильцов в доме или квартире стало меньше, либо наоборот прибавилось. Об этом сообщил региональный оператор по обращению с твердыми-коммунальными отходами (ТКО) в Курганской области ООО «Чистый город» на своем сайте. Раньше жителям области для этого приходилось посещать специалистов компании, даже если бывший житель переехал в другой регион.

«В жизни бывают разные ситуации: кто-то выписался из квартиры или, наоборот, зарегистрировался, кто-то перестал быть собственником жилья или, напротив, вошел в их число, — а начисления за вывоз ТКО вам производятся по прежнему количеству проживающих или владельцев. Сервис „Актуализируй данные“ помогает эти сведения обновить», — рассказала заместитель директора ООО «Чистый город» Наталья Фомина.

Как сообщил регоператор, за новым сервисом «Актуализируй данные» закреплен номер телефона: 8-912-520-41-88. С 1 декабря на него можно будет отправить сообщение в Telegram, WhatsApp или Viber. Чтобы сервис сработал, сообщение должно содержать такие сведения (через тире): адрес — ФИО — количество потребителей — контактный номер телефона. Также на сайте есть образец сообщения: г. Курган, ул. Гоголя, д. 1, кв. 1 — Иванов Иван Иванович — 2 — 89099097777.

Как утверждает Наталья Фомина, специалисты «Чистого города» проверят сведения по базам компании и Росреестра, а затем внесут изменения в данные лицевого счета обратившегося. После этого квитанции для оплаты услуг по вывозу мусора будут приходить с правильными начислениями.

Жильцы обязаны уведомить регоператора об изменении числа граждан, проживающих в помещении. По закону, сделать это нужно не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений.