28 ноября 2023

В Тюмени появился новый парк. Фото

Застройщик «Меридиан» подарил Тюмени парк на ДОКе
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парк «Зеленая роща». Екатеринбург, зима, зеленая роща, парк, виды екатеринбург
В парке есть зоны для детей, спортсменов и собачников Фото:

Застройщик «Меридиан» окончил строительство «Бережно парка» в микрорайоне ДОК, в ближайшее время пространство будет передано городу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Окончено строительство „Бережно парка“ на ДОКе. Площадь объекта составляет 2,5 га. Он расположен между двумя кварталами — ЖК „Меридиан Запад“ и „Скандия“, и окаймляется дамбой реки Тура. Готовим парк к передаче городу», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Меридиана».

Парк разбит на четыре части. В спортивном сегменте представлены площадки для игр в баскетбол, волейбол и хоккей, также есть место для катка. Рядом расположен скейт-парк с травмобезопасным покрытием, зоны для воркаута и тренажеры.

В центре парка организована зона отдыха. Ближе к Мосту влюбленных —детская площадка. Главной фишкой объекта стал веревочный парк. А для любителей животных построена площадка для выгула.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Застройщик «Меридиан» окончил строительство «Бережно парка» в микрорайоне ДОК, в ближайшее время пространство будет передано городу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Окончено строительство „Бережно парка“ на ДОКе. Площадь объекта составляет 2,5 га. Он расположен между двумя кварталами — ЖК „Меридиан Запад“ и „Скандия“, и окаймляется дамбой реки Тура. Готовим парк к передаче городу», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Меридиана». Парк разбит на четыре части. В спортивном сегменте представлены площадки для игр в баскетбол, волейбол и хоккей, также есть место для катка. Рядом расположен скейт-парк с травмобезопасным покрытием, зоны для воркаута и тренажеры. В центре парка организована зона отдыха. Ближе к Мосту влюбленных —детская площадка. Главной фишкой объекта стал веревочный парк. А для любителей животных построена площадка для выгула.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...