В Тюмени появился новый парк. Фото

Застройщик «Меридиан» подарил Тюмени парк на ДОКе

29 ноября 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

В парке есть зоны для детей, спортсменов и собачников Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Застройщик «Меридиан» окончил строительство «Бережно парка» в микрорайоне ДОК, в ближайшее время пространство будет передано городу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Окончено строительство „Бережно парка“ на ДОКе. Площадь объекта составляет 2,5 га. Он расположен между двумя кварталами — ЖК „Меридиан Запад“ и „Скандия“, и окаймляется дамбой реки Тура. Готовим парк к передаче городу», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Меридиана». Парк разбит на четыре части. В спортивном сегменте представлены площадки для игр в баскетбол, волейбол и хоккей, также есть место для катка. Рядом расположен скейт-парк с травмобезопасным покрытием, зоны для воркаута и тренажеры. В центре парка организована зона отдыха. Ближе к Мосту влюбленных —детская площадка. Главной фишкой объекта стал веревочный парк. А для любителей животных построена площадка для выгула.

Застройщик «Меридиан» окончил строительство «Бережно парка» в микрорайоне ДОК, в ближайшее время пространство будет передано городу. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Окончено строительство „Бережно парка“ на ДОКе. Площадь объекта составляет 2,5 га. Он расположен между двумя кварталами — ЖК „Меридиан Запад“ и „Скандия“, и окаймляется дамбой реки Тура. Готовим парк к передаче городу», — рассказали URA.RU в пресс-службе «Меридиана». Парк разбит на четыре части. В спортивном сегменте представлены площадки для игр в баскетбол, волейбол и хоккей, также есть место для катка. Рядом расположен скейт-парк с травмобезопасным покрытием, зоны для воркаута и тренажеры. В центре парка организована зона отдыха. Ближе к Мосту влюбленных —детская площадка. Главной фишкой объекта стал веревочный парк. А для любителей животных построена площадка для выгула.