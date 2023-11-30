Жителям Тобольска организовали подвоз колбасы и яиц

Жителям левого берега Тобольска организована доставка продуктов первой необходимости. Об этом сообщили в городской администрации. Провизия доставляется в ежедневном режиме.
«Администрацией города совместно с предпринимателями организована доставка продуктов на левый берег. Так, 30 ноября завезена молочная продукция (более 100 кг), яйцо куриное (более 1000 шт.). В пятницу, 1 декабря, завезут более 600 булок хлеба, а также молоко и колбасу», — говорится в сообщении мэрии.
В администрации Тобольска сообщили, что в продуктовых магазинах, расположенных на левом берегу, ведется постоянный мониторинг запасов продуктов. Подвоз хлеба осуществляется по стандартному графику: три раза в неделю.
Ранее агентство писало о том, что в Тобольске из-за отмены паромного сообщения между двумя берегами в одной из школ ввели дистанционное обучение. Причина — нехватка продуктов для питания учащихся.
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