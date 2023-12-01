Тюменка просит спасти ее 16-летнюю подругу от психически нездоровой матери

02 декабря 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Юная тюменка хочет, чтобы ее забрали от психически нездоровой матери Фото: Илья Московец © URA.RU В Тюмени 16-летняя Ксюша (имя заменено) хочет спастись от психически неуравновешенной матери, которая угрожает ее убить. Об этом рассказала подруга девочки Алина вместе со своей мамой журналисту URA.RU. «Моя подруга Ксюша — несовершеннолетняя девочка 16 лет. Ее мать — алкоголичка, страдающая расстройствами психики. И девочка осталась совсем одна с матерью, которая перестала принимать психотропные препараты. Ее поведение стало неадекватным и агрессивным. Она угрожала Ксюша убить ее, отрезать пальцы, морить голодом. Моя подруга обращалась в разные службы, но никто не реагирует», — рассказала подробности истории Алина и ее мама журналисту URA.RU. По их словам, 1 декабря подруга вызывала экстренную психиатрическую службу. Ее мама состоит на учете в диспансере в Винзилях. Они якобы приехали, выслушав все ее диагнозы, и уехали, ничего не сделав. После этого в разгар скандальной ситуации с ее матерью Ксюша перестала отвечать. Сегодня Алина со своей мамой узнали, что подруга находится в реабилитационном центре «Семья», откуда не может выйти на связь. Они очень переживают за юную тюменку и хотят помочь. Они дополнили, что мама девочки запрещает ей спать, держит дома, избивает, отбирает детское пособие, на которое Ксюша покупает лекарства для себя и для матери. Алина также уточнила, что подруга пытается решить эту проблему не первый год. Она обращалась в многие службы, но результата никакого нет. Юная тюменка рассказала, что подруга уже просила отдел опеки отдать ее в детский дом, но никто так и не пришел за ней. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу отдел по опеке, попечительству и охране прав детства региона, а также в экстренную психиатрическую службу. Ответ ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюмени 16-летняя Ксюша (имя заменено) хочет спастись от психически неуравновешенной матери, которая угрожает ее убить. Об этом рассказала подруга девочки Алина вместе со своей мамой журналисту URA.RU. «Моя подруга Ксюша — несовершеннолетняя девочка 16 лет. Ее мать — алкоголичка, страдающая расстройствами психики. И девочка осталась совсем одна с матерью, которая перестала принимать психотропные препараты. Ее поведение стало неадекватным и агрессивным. Она угрожала Ксюша убить ее, отрезать пальцы, морить голодом. Моя подруга обращалась в разные службы, но никто не реагирует», — рассказала подробности истории Алина и ее мама журналисту URA.RU. По их словам, 1 декабря подруга вызывала экстренную психиатрическую службу. Ее мама состоит на учете в диспансере в Винзилях. Они якобы приехали, выслушав все ее диагнозы, и уехали, ничего не сделав. После этого в разгар скандальной ситуации с ее матерью Ксюша перестала отвечать. Сегодня Алина со своей мамой узнали, что подруга находится в реабилитационном центре «Семья», откуда не может выйти на связь. Они очень переживают за юную тюменку и хотят помочь. Они дополнили, что мама девочки запрещает ей спать, держит дома, избивает, отбирает детское пособие, на которое Ксюша покупает лекарства для себя и для матери. Алина также уточнила, что подруга пытается решить эту проблему не первый год. Она обращалась в многие службы, но результата никакого нет. Юная тюменка рассказала, что подруга уже просила отдел опеки отдать ее в детский дом, но никто так и не пришел за ней. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу отдел по опеке, попечительству и охране прав детства региона, а также в экстренную психиатрическую службу. Ответ ожидается.