03 декабря 2023
02 декабря 2023

В Тюмени перекроют объездную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорожные работы на улице Серафимы Дерябиной. Екатеринбург, дорожные работы, перекрытие дороги
Движение по участку закроют в обоих направлениях Фото:

В Тюмени ночью 5 декабря на полчаса перекроют объездную дорогу, перед путепроводом на Московском тракте. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.

«Внимание! 5 декабря с 01:00 до 01:30 планируется выполнение работ по восстановлению тросовой растяжки для крепления дорожных знаков на автомобильной дороге „Обход г. Тюмени“ км 3+820 (перед путепроводом ул. Московский тракт), с полным перекрытием движения в обоих направлениях. Для обеспечения безопасности будут выставлены дорожные знаки и направляющие устройства», — рассказали URA.RU в ГУС.

На месте работ также будут дежурить два экипажа ДПС. Водителей просят учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.

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В Тюмени ночью 5 декабря на полчаса перекроют объездную дорогу, перед путепроводом на Московском тракте. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона. «Внимание! 5 декабря с 01:00 до 01:30 планируется выполнение работ по восстановлению тросовой растяжки для крепления дорожных знаков на автомобильной дороге „Обход г. Тюмени“ км 3+820 (перед путепроводом ул. Московский тракт), с полным перекрытием движения в обоих направлениях. Для обеспечения безопасности будут выставлены дорожные знаки и направляющие устройства», — рассказали URA.RU в ГУС. На месте работ также будут дежурить два экипажа ДПС. Водителей просят учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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