В Тюмени перекроют объездную дорогу

Движение по участку закроют в обоих направлениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени ночью 5 декабря на полчаса перекроют объездную дорогу, перед путепроводом на Московском тракте. Об этом URA.RU рассказали в Главном управлении строительства региона.

«Внимание! 5 декабря с 01:00 до 01:30 планируется выполнение работ по восстановлению тросовой растяжки для крепления дорожных знаков на автомобильной дороге „Обход г. Тюмени“ км 3+820 (перед путепроводом ул. Московский тракт), с полным перекрытием движения в обоих направлениях. Для обеспечения безопасности будут выставлены дорожные знаки и направляющие устройства», — рассказали URA.RU в ГУС.

На месте работ также будут дежурить два экипажа ДПС. Водителей просят учитывать ограничения при планировании своих маршрутов.