Лед намерз до той толщины, когда по нему можно передвигаться пешком Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Тобольске открыли пешеходную переправу через Иртыш с одного берега реки на другой. Об этом сообщает администрация города.

«Через реку Иртыш, в районе переправы Тобольск-Бекерево, открыто пешеходное сообщение. Толщина льда достигла 10 см, что способствует безопасному переходу граждан», — рассказали в мэрии Тобольска.

Жителям напомнили, что двигаться по льду необходимо строго по выставленным вешкам. В случае каких-либо происшествий необходимо обращаться в ЕДДС, по номеру 112.

Ранее URA.RU писало, что паромную переправу через Иртыш в Тобольске в 2023 году закрыли раньше, чем обычно. Это вызвало недовольство жителей. Для решения ситуации спустя несколько дней власти доставили в город судно на воздушной подушке, одолжив его в Увате.