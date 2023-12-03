03 декабря 2023
02 декабря 2023

В Тобольске открыли пешеходную переправу через Иртыш

© Служба новостей «URA.RU»
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Восстановление переправы на реке Лямин, разрушенной ледоходом. Сургут, люди на льду, переправа через реку
Лед намерз до той толщины, когда по нему можно передвигаться пешком Фото:

В Тобольске открыли пешеходную переправу через Иртыш с одного берега реки на другой. Об этом сообщает администрация города.

«Через реку Иртыш, в районе переправы Тобольск-Бекерево, открыто пешеходное сообщение. Толщина льда достигла 10 см, что способствует безопасному переходу граждан», — рассказали в мэрии Тобольска.

Жителям напомнили, что двигаться по льду необходимо строго по выставленным вешкам. В случае каких-либо происшествий необходимо обращаться в ЕДДС, по номеру 112.

Ранее URA.RU писало, что паромную переправу через Иртыш в Тобольске в 2023 году закрыли раньше, чем обычно. Это вызвало недовольство жителей. Для решения ситуации спустя несколько дней власти доставили в город судно на воздушной подушке, одолжив его в Увате.

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В Тобольске открыли пешеходную переправу через Иртыш с одного берега реки на другой. Об этом сообщает администрация города. «Через реку Иртыш, в районе переправы Тобольск-Бекерево, открыто пешеходное сообщение. Толщина льда достигла 10 см, что способствует безопасному переходу граждан», — рассказали в мэрии Тобольска. Жителям напомнили, что двигаться по льду необходимо строго по выставленным вешкам. В случае каких-либо происшествий необходимо обращаться в ЕДДС, по номеру 112. Ранее URA.RU писало, что паромную переправу через Иртыш в Тобольске в 2023 году закрыли раньше, чем обычно. Это вызвало недовольство жителей. Для решения ситуации спустя несколько дней власти доставили в город судно на воздушной подушке, одолжив его в Увате.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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