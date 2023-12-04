В Тюмени пробки достигли максимальных 10 баллов

04 декабря 2023 в 18:40 Размер текста - 17 +

Заторы наблюдаются по всему городу Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ситуация с пробками в Тюмени вечером 4 декабря оценивается в максимально возможные 10 баллов. Данные приводит сервис «Яндекс Пробки». «Тюмень, 4 декабря, 18:35. Пробки 10 баллов», — говорится на сайте сервиса. Заторы сковали весь центр города. Пробки тянутся от Профсоюзной до Мориса Тореза, а также от Перекопской до Пермякова. Также «стоят» Мельникайте, Федюнинского, Закалужская, развязка на Московском тракте, Широтная и Монтажников.

Ситуация с пробками в Тюмени вечером 4 декабря оценивается в максимально возможные 10 баллов. Данные приводит сервис «Яндекс Пробки». «Тюмень, 4 декабря, 18:35. Пробки 10 баллов», — говорится на сайте сервиса. Заторы сковали весь центр города. Пробки тянутся от Профсоюзной до Мориса Тореза, а также от Перекопской до Пермякова. Также «стоят» Мельникайте, Федюнинского, Закалужская, развязка на Московском тракте, Широтная и Монтажников.