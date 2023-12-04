В Тюмени пробки достигли максимальных 10 баллов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробка, поток автомобилей
Заторы наблюдаются по всему городу Фото:

Ситуация с пробками в Тюмени вечером 4 декабря оценивается в максимально возможные 10 баллов. Данные приводит сервис «Яндекс Пробки».

«Тюмень, 4 декабря, 18:35. Пробки 10 баллов», — говорится на сайте сервиса.

Заторы сковали весь центр города. Пробки тянутся от Профсоюзной до Мориса Тореза, а также от Перекопской до Пермякова. Также «стоят» Мельникайте, Федюнинского, Закалужская, развязка на Московском тракте, Широтная и Монтажников.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ситуация с пробками в Тюмени вечером 4 декабря оценивается в максимально возможные 10 баллов. Данные приводит сервис «Яндекс Пробки». «Тюмень, 4 декабря, 18:35. Пробки 10 баллов», — говорится на сайте сервиса. Заторы сковали весь центр города. Пробки тянутся от Профсоюзной до Мориса Тореза, а также от Перекопской до Пермякова. Также «стоят» Мельникайте, Федюнинского, Закалужская, развязка на Московском тракте, Широтная и Монтажников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...