В Тюмени пробки достигли максимальных 10 баллов

Заторы наблюдаются по всему городу
Ситуация с пробками в Тюмени вечером 4 декабря оценивается в максимально возможные 10 баллов. Данные приводит сервис «Яндекс Пробки».
«Тюмень, 4 декабря, 18:35. Пробки 10 баллов», — говорится на сайте сервиса.
Заторы сковали весь центр города. Пробки тянутся от Профсоюзной до Мориса Тореза, а также от Перекопской до Пермякова. Также «стоят» Мельникайте, Федюнинского, Закалужская, развязка на Московском тракте, Широтная и Монтажников.
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