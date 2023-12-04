В Тюмени выросло число школьников, употребляющих наркотики

В Тюмени увеличился показатель, демонстрирующий количество школьников, которые употребляют наркотики. Информация содержится в решении городской думы, размещенном на портале для официального опубликования документов.
«Необходимо отметить наличие отрицательной динамики по двум из семи показателей муниципальной программы. В частности, „Доля учащихся общеобразовательных организаций, допускающих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ, в общей численности учащихся общеобразовательных организаций, охваченных профилактическими медицинскими осмотрами“. Увеличение с 0,8% до 1,1%», — говорится в документе.
Еще одним показателем, по которому замечено ухудшение, стало количество тюменцев, больных наркоманией. Он вырос с 220,6 человек на 100 тысяч населения до 228,4.
Данные представлены в отзыве на отчет о выполнении муниципальной программы по профилактикe наркомании на территории Тюмени на период 2021—2026 годов. Чтобы исправить ситуацию, депутаты городской думы рекомендовали властям увеличить охват детей внеурочной деятельностью, а также активнее просвещать жителей об ответственности, установленной за употребление наркотиков.
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