Новый облик ЯНАО предложат урбанисты страны

В Новом Уренгое (ЯНАО) началась работа выездного градостроительного совета. Свой проект по развитию округа презентовал проектный институт из Омска, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.
«В Новом Уренгое проходит выездной Градостроительный совет ЯНАО. Участников мероприятия приветствовал глава города Андрей Воронов. Проектный институт из Омска представил свои работы по развитию территорий Ямала», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.
На совете будут внесены изменения в схему территориального планирования округа, с учетом создания новых мест для туризма и региональных особенностей развития. Участники совета осмотрят объекты газовой столицы.
Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое летом усиленными темпами шел ремонт дорог и строительство объектов. Воронов назвал город одной большой стройкой.
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