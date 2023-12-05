05 декабря 2023

Новый облик ЯНАО предложат урбанисты страны

В Новом Уренгое начался выездной градостроительный совет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум 100+: стенд строительной компании Эталон. Екатеринбург, макет города, стенд эталон
В Новом Уренгое начал работу выездной градостроительный совет (фото из архива) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) началась работа выездного градостроительного совета. Свой проект по развитию округа презентовал проектный институт из Омска, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы.

«В Новом Уренгое проходит выездной Градостроительный совет ЯНАО. Участников мероприятия приветствовал глава города Андрей Воронов. Проектный институт из Омска представил свои работы по развитию территорий Ямала», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале.

На совете будут внесены изменения в схему территориального планирования округа, с учетом создания новых мест для туризма и региональных особенностей развития. Участники совета осмотрят объекты газовой столицы.

Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое летом усиленными темпами шел ремонт дорог и строительство объектов. Воронов назвал город одной большой стройкой.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) началась работа выездного градостроительного совета. Свой проект по развитию округа презентовал проектный институт из Омска, сообщает пресс-служба администрации газовой столицы. «В Новом Уренгое проходит выездной Градостроительный совет ЯНАО. Участников мероприятия приветствовал глава города Андрей Воронов. Проектный институт из Омска представил свои работы по развитию территорий Ямала», — сообщает пресс-служба мэрии Нового Уренгоя в официальном telegram-канале. На совете будут внесены изменения в схему территориального планирования округа, с учетом создания новых мест для туризма и региональных особенностей развития. Участники совета осмотрят объекты газовой столицы. Ранее URA.RU рассказало, что в Новом Уренгое летом усиленными темпами шел ремонт дорог и строительство объектов. Воронов назвал город одной большой стройкой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...