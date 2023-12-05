В Кургане профсоюз не согласен с урезанием расходов на оздоровление учителей

06 декабря 2023 в 15:03 Размер текста - 17 +

Профсоюз просит увеличить расход на оздоровление учителей с 2,3 до 5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На оздоровление курганских учителей в 2024 году власти предусмотрели всего 2,3 млн рублей. Председатель профсоюза педагогических работников Кургана Нина Михайлова выступила на публичных слушаниях по проекту бюджета города с предложением увеличить статью расходов на оздоровление до 5 млн рублей, передает корреспондент URA.RU. «C учетом городского трехстороннего соглашения [в 2024 году] также будет учитываться оздоровление работников образования. У нас обозначено [на эти цели] 5 млн рублей. Уже не первый год происходит снижение расходов в два раза. Если в этом году планируется 2 млн 313 тысяч на 9 тысяч работающих в сфере образования, то это в среднем по 257 рублей на человека», — сказала Михайлова. Председатель профсоюзной ячейки отметила, что в Кургане многие работающие педагоги старше 50 лет. Учитывая нагрузку и важною социальную роль учителей, необходимо больше внимания уделать их оздоровлению. «Мы понимаем, что не все едут в санатории. Мы не просим много. 5 млн рублей с учетом роста цен. Минимум 10 дней у нас обозначено [на оздоровление]. Еще раз призываю всех депутатов, администрацию города эту статью увеличить до 5 млн рублей», — сказала Михайлова. URA.RU писало, что курганским учителям вручили государственные награды. Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено педагогу из Половинской школы Никитину Ивану. Еще два педагога получили благодарность от полпреда президента РФ Якушева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На оздоровление курганских учителей в 2024 году власти предусмотрели всего 2,3 млн рублей. Председатель профсоюза педагогических работников Кургана Нина Михайлова выступила на публичных слушаниях по проекту бюджета города с предложением увеличить статью расходов на оздоровление до 5 млн рублей, передает корреспондент URA.RU. «C учетом городского трехстороннего соглашения [в 2024 году] также будет учитываться оздоровление работников образования. У нас обозначено [на эти цели] 5 млн рублей. Уже не первый год происходит снижение расходов в два раза. Если в этом году планируется 2 млн 313 тысяч на 9 тысяч работающих в сфере образования, то это в среднем по 257 рублей на человека», — сказала Михайлова. Председатель профсоюзной ячейки отметила, что в Кургане многие работающие педагоги старше 50 лет. Учитывая нагрузку и важною социальную роль учителей, необходимо больше внимания уделать их оздоровлению. «Мы понимаем, что не все едут в санатории. Мы не просим много. 5 млн рублей с учетом роста цен. Минимум 10 дней у нас обозначено [на оздоровление]. Еще раз призываю всех депутатов, администрацию города эту статью увеличить до 5 млн рублей», — сказала Михайлова. URA.RU писало, что курганским учителям вручили государственные награды. Почетное звание «Народный учитель Российской Федерации» присвоено педагогу из Половинской школы Никитину Ивану. Еще два педагога получили благодарность от полпреда президента РФ Якушева.