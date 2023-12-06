В Курганской области перед Новым годом подешевела красная икра

На новогодний деликатес из рыбы курганцы потратят меньше, чем в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области перед празднованием Нового года снизилась средняя цена на килограмм красной икры. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики.

«Средние потребительские цены на товары и услуги. По данным на октябрь 2023 года, икра лососевых рыб достигла показателя стоимости в 4 694 рубля. При этом, в сентябре 2023 года цена красной икры составила 4 729 рублей», — указано в разделе Единой межведомственной информационно-статистической системы (инструмент Федстата).

Сообщается, что стоимость красной икры в октябре 2023 года также ниже, чем показатель этого же месяца в 2022 года. Тогда рыбный деликатес курганцам обходился в 4 783 рубля в среднем. Корреспондент URA.RU провела подсчеты, чтобы установить, на сколько процентов снизилась стоимость красной икры в Курганской области. Средняя цена лососевой икры в октябре 2023 года на 0,7% ниже, чем в сентябре этого же года. Также цена на красную икру в октябре 2023 года снизилась на 1,8%, по сравнению с прошлым годом.

Ранее URA.RU писало, что средняя цена на яйца в Курганской области превышала 100 рублей. Тогда стоимость данного продукты достигла исторического пика. После появления этой информации корреспондент URA.RU анализировала, как менялась цена на куриные яйца, а также что на это повлияло.