06 декабря 2023

Тюменским дорожникам поручили убирать снег в аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Тюмень, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, зима, погода, снегопад
Инспекторам поручили особое внимание уделить расчистке дворов и контролировать работу УК Фото:

В Тюмени дорожные рабочие продолжат убирать снег с улиц, несмотря на аномальные морозы. Об этом сообщили в администрации города. Инспекторам поручили особое внимание уделить расчистке дворов и контролировать работу УК.

«Под председательством руководителя управы Калининского округа Олега Савчука состоялась внеочередная планерка с представителями подрядных организаций. Олег Васильевич обратил внимание подрядчиков, что вопрос уборки снега с территорий Калининского округа остается актуальным в любую погоду и работа по вывозу снега должна продолжаться независимо от показаний термометра», — сообщили в мэрии.

Аномальные морозы наступили в Тюмени с 6 декабря. В этот период на трассах организовано патрулирование, а также введен режим повышенной готовности. По данным синоптиков, такая погода продлится в регионе до 12 декабря.

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В Тюмени дорожные рабочие продолжат убирать снег с улиц, несмотря на аномальные морозы. Об этом сообщили в администрации города. Инспекторам поручили особое внимание уделить расчистке дворов и контролировать работу УК. «Под председательством руководителя управы Калининского округа Олега Савчука состоялась внеочередная планерка с представителями подрядных организаций. Олег Васильевич обратил внимание подрядчиков, что вопрос уборки снега с территорий Калининского округа остается актуальным в любую погоду и работа по вывозу снега должна продолжаться независимо от показаний термометра», — сообщили в мэрии. Аномальные морозы наступили в Тюмени с 6 декабря. В этот период на трассах организовано патрулирование, а также введен режим повышенной готовности. По данным синоптиков, такая погода продлится в регионе до 12 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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