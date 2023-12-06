Тюменским дорожникам поручили убирать снег в аномальные морозы

В Тюмени дорожные рабочие продолжат убирать снег с улиц, несмотря на аномальные морозы. Об этом сообщили в администрации города. Инспекторам поручили особое внимание уделить расчистке дворов и контролировать работу УК.
«Под председательством руководителя управы Калининского округа Олега Савчука состоялась внеочередная планерка с представителями подрядных организаций. Олег Васильевич обратил внимание подрядчиков, что вопрос уборки снега с территорий Калининского округа остается актуальным в любую погоду и работа по вывозу снега должна продолжаться независимо от показаний термометра», — сообщили в мэрии.
Аномальные морозы наступили в Тюмени с 6 декабря. В этот период на трассах организовано патрулирование, а также введен режим повышенной готовности. По данным синоптиков, такая погода продлится в регионе до 12 декабря.
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