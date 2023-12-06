06 декабря 2023

Тюменские либерал-демократы потеряли смысл состоять в партии после смерти Жириновского

Осужденный экс-депутат думы Тюмени Тулебаев вышел из ЛДПР
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы, март 2014. Тюмень, тулебаев мурат
Мурат Тулебаев вышел из ЛДПР из-за отсутствия перспектив Фото:

Экс-депутат думы Тюмени Мурат Тулебаев, осужденный за коррупцию, вышел из ЛДПР из-за отсутствия перспектив. Заявление о выходе он направил координатору тюменского реготделения партии Евгению Маркову и сообщил об этом в соцсетях.

«После ухода из жизни основателя, лидера и вдохновителя партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского считаю свое дальнейшее нахождение в партии бесперспективным!» — заявил бывший депутат. В 2021 году Тулебаев был осужден за незаконное присвоение себе более миллиона рублей. Он получил 3 года и 6 месяцев условно.

Ранее URA.RU сообщало о масштабном исходе партийцев из ЛДПР. Они были недовольны политикой партийного руководства.

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Экс-депутат думы Тюмени Мурат Тулебаев, осужденный за коррупцию, вышел из ЛДПР из-за отсутствия перспектив. Заявление о выходе он направил координатору тюменского реготделения партии Евгению Маркову и сообщил об этом в соцсетях. «После ухода из жизни основателя, лидера и вдохновителя партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского считаю свое дальнейшее нахождение в партии бесперспективным!» — заявил бывший депутат. В 2021 году Тулебаев был осужден за незаконное присвоение себе более миллиона рублей. Он получил 3 года и 6 месяцев условно. Ранее URA.RU сообщало о масштабном исходе партийцев из ЛДПР. Они были недовольны политикой партийного руководства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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