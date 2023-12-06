Тюменские либерал-демократы потеряли смысл состоять в партии после смерти Жириновского

Осужденный экс-депутат думы Тюмени Тулебаев вышел из ЛДПР

07 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 +

Мурат Тулебаев вышел из ЛДПР из-за отсутствия перспектив Фото: Николай Бастриков © URA.RU Экс-депутат думы Тюмени Мурат Тулебаев, осужденный за коррупцию, вышел из ЛДПР из-за отсутствия перспектив. Заявление о выходе он направил координатору тюменского реготделения партии Евгению Маркову и сообщил об этом в соцсетях. «После ухода из жизни основателя, лидера и вдохновителя партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского считаю свое дальнейшее нахождение в партии бесперспективным!» — заявил бывший депутат. В 2021 году Тулебаев был осужден за незаконное присвоение себе более миллиона рублей. Он получил 3 года и 6 месяцев условно. Ранее URA.RU сообщало о масштабном исходе партийцев из ЛДПР. Они были недовольны политикой партийного руководства.

Экс-депутат думы Тюмени Мурат Тулебаев, осужденный за коррупцию, вышел из ЛДПР из-за отсутствия перспектив. Заявление о выходе он направил координатору тюменского реготделения партии Евгению Маркову и сообщил об этом в соцсетях. «После ухода из жизни основателя, лидера и вдохновителя партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского считаю свое дальнейшее нахождение в партии бесперспективным!» — заявил бывший депутат. В 2021 году Тулебаев был осужден за незаконное присвоение себе более миллиона рублей. Он получил 3 года и 6 месяцев условно. Ранее URA.RU сообщало о масштабном исходе партийцев из ЛДПР. Они были недовольны политикой партийного руководства.