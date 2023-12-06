Тюменские либерал-демократы потеряли смысл состоять в партии после смерти Жириновского

Экс-депутат думы Тюмени Мурат Тулебаев, осужденный за коррупцию, вышел из ЛДПР из-за отсутствия перспектив. Заявление о выходе он направил координатору тюменского реготделения партии Евгению Маркову и сообщил об этом в соцсетях.
«После ухода из жизни основателя, лидера и вдохновителя партии ЛДПР Владимира Вольфовича Жириновского считаю свое дальнейшее нахождение в партии бесперспективным!» — заявил бывший депутат. В 2021 году Тулебаев был осужден за незаконное присвоение себе более миллиона рублей. Он получил 3 года и 6 месяцев условно.
Ранее URA.RU сообщало о масштабном исходе партийцев из ЛДПР. Они были недовольны политикой партийного руководства.
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