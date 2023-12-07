Таксисты отказывают тюменцам в помощи во время аномальных морозов

В морозы тюменские таксисты стали чаще отказываться от заказов

Водители такси не хотят «прикуривать» чужие автомобили Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Во время аномальных морозов тюменские таксисты стали массово отказывать в обслуживании клиентам, которым требуется помощь в запуске собственных автомобилей. Об этом URA.RU сообщили горожане, обратившиеся в редакцию. Ситуация также широко обсуждается в закрытых чатах водителей такси.

«Утром собрался ехать на работу, а машина не завелась. Оформил заявку на вызов такси. В примечаниях указал, что мне нужна помощь в запуске автомобиля, простыми словами — нужно „прикурить“. Прождал больше часа — так никто и не приехал. У знакомого, который тоже не завелся, была похожая ситуация», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Информацию о том, что водители не хотят приезжать на такие заявки, агентству также подтвердил владелец одного из местных таксопарков. «В некоторых водительских чатах на эту тему развернулась настоящая дискуссия. Одни водители категорически отказываются „прикуривать“ чужие машины, чтобы не повредить свои. Другие готовы помочь, но только за тройной тариф. Третьи вообще радуются: мол, чем больше замерзших автомобилей, тем меньше пробок на дорогах. А значит, можно заработать больше денег», — отметил инсайдер URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область пришли аномальные морозы. По прогнозам синоптиков, в период с 6 по 10 декабря на территории региона похолодает до -39 градусов. На этом фоне местные таксисты «Яндекс. Go» начали отказываться от поездок по тарифу «Эконом» в пользу опции «Вместе».