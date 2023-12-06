Тюменские таксисты придумали, как в морозы зарабатывать на пассажирах больше

В Тюмени таксисты отказываются от одиночных заказов ради тарифа с попутчиками

07 декабря 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Холода сделали тариф с двумя попутчиками выгодным для таксистов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тюменские таксисты, работающие с сервисом «Яндекс Go», в морозы отказываются везти пассажиров по тарифу «Эконом» в пользу опции «Вместе», где по одному маршруту им удается заработать в два раза больше денег. Об этом URA.RU рассказал сотрудник одного из таксопарков. «До наступления сильных морозов выгоднее было брать людей по „Эконому“: доход почти такой же, как в тарифе „Вместе“, но нервотрепки меньше. Однако с приходом холодов ценовая политика изменилась. Сейчас выгоднее взять двух попутчиков: цена может раза в два превышать стандартную поездку с одним человеком», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, сейчас стоимость поездок для одного клиента в «Экономе» и «Вместе» в часы пик практически сравнялись, а из-за холодов ситуаций, когда второй попутчик не находится, почти не происходит. Поэтому водителям выгоднее брать по два человека на маршрут, за раз получая повышенную таксу. При этом таксисты даже готовы жертвовать своим рейтингом, отказываясь от неудобных заказов в пользу будущей прибыли. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается. Ранее агентство писало о схеме, придуманной таксистами, чтобы не терять рейтинг при отказе от заказов.

Тюменские таксисты, работающие с сервисом «Яндекс Go», в морозы отказываются везти пассажиров по тарифу «Эконом» в пользу опции «Вместе», где по одному маршруту им удается заработать в два раза больше денег. Об этом URA.RU рассказал сотрудник одного из таксопарков. «До наступления сильных морозов выгоднее было брать людей по „Эконому“: доход почти такой же, как в тарифе „Вместе“, но нервотрепки меньше. Однако с приходом холодов ценовая политика изменилась. Сейчас выгоднее взять двух попутчиков: цена может раза в два превышать стандартную поездку с одним человеком», — рассказал собеседник URA.RU. По его словам, сейчас стоимость поездок для одного клиента в «Экономе» и «Вместе» в часы пик практически сравнялись, а из-за холодов ситуаций, когда второй попутчик не находится, почти не происходит. Поэтому водителям выгоднее брать по два человека на маршрут, за раз получая повышенную таксу. При этом таксисты даже готовы жертвовать своим рейтингом, отказываясь от неудобных заказов в пользу будущей прибыли. URA.RU направило запрос в пресс-службу компании «Яндекс». Ответ ожидается. Ранее агентство писало о схеме, придуманной таксистами, чтобы не терять рейтинг при отказе от заказов.