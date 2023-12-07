В Ноябрьске нашли тело мигранта, приехавшего на заработки

В Ноябрьске нашли тело иностранного гражданина (архивное фото)
В Ноябрьске (ЯНАО) хозяин квартиры по улице 60 лет СССР обнаружил тело своего знакомого, гражданина Азербайджана, который приехал в округ на заработки. О происшествии сообщили в социальных сетях, факт подтвердили в пресс-службе окружного следственного комитета СК РФ.
«Тело 28-летнего иностранца нашли в одном из домов по 60 лет СССР. Известно, что в Ноябрьск он приехал на заработки из Азербайджана. Следов насильственной смерти не обнаружено», — сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск».
Факт обнаружения тела подтвердили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. По предварительным данным, смерть потерпевшего не имеет криминального характера.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!