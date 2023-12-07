07 декабря 2023

В Ноябрьске нашли тело мигранта, приехавшего на заработки

В Ноябрьске хозяева квартиры нашли тело гражданина Азербайджана
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Эстафета паралимпийского огня Сочи-2014. Екатеринбург, мигалки, полиция, проблесковый маячок
В Ноябрьске нашли тело иностранного гражданина (архивное фото) Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) хозяин квартиры по улице 60 лет СССР обнаружил тело своего знакомого, гражданина Азербайджана, который приехал в округ на заработки. О происшествии сообщили в социальных сетях, факт подтвердили в пресс-службе окружного следственного комитета СК РФ.

«Тело 28-летнего иностранца нашли в одном из домов по 60 лет СССР. Известно, что в Ноябрьск он приехал на заработки из Азербайджана. Следов насильственной смерти не обнаружено», — сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск».

Факт обнаружения тела подтвердили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. По предварительным данным, смерть потерпевшего не имеет криминального характера.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) хозяин квартиры по улице 60 лет СССР обнаружил тело своего знакомого, гражданина Азербайджана, который приехал в округ на заработки. О происшествии сообщили в социальных сетях, факт подтвердили в пресс-службе окружного следственного комитета СК РФ. «Тело 28-летнего иностранца нашли в одном из домов по 60 лет СССР. Известно, что в Ноябрьск он приехал на заработки из Азербайджана. Следов насильственной смерти не обнаружено», — сообщает telegram-канал «Реальный Ноябрьск». Факт обнаружения тела подтвердили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО. По предварительным данным, смерть потерпевшего не имеет криминального характера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...