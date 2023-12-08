08 декабря 2023

В центре Кургана вспыхнула шиномонтажка. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Карьерной, 30. Екатеринбург, дым, брандспойт, огонь, тушение пожара, вода из шланга
В курганской автомастерской произошел пожар (архивное фото) Фото:

В Кургане загорелась шиномонтажная мастерская по улице Некрасова. О происшествии рассказали очевидцы.

«На Некрасова горит шиномонтажка. Информации о пострадавших нет», — сообщение горожан опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган».

В ГУ МЧС по Курганской области корреспонденту URA.RU информацию об инциденте подтвердили. На момент выхода материала пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.

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В Кургане загорелась шиномонтажная мастерская по улице Некрасова. О происшествии рассказали очевидцы. «На Некрасова горит шиномонтажка. Информации о пострадавших нет», — сообщение горожан опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган». В ГУ МЧС по Курганской области корреспонденту URA.RU информацию об инциденте подтвердили. На момент выхода материала пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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