В курганской автомастерской произошел пожар (архивное фото)
В Кургане загорелась шиномонтажная мастерская по улице Некрасова. О происшествии рассказали очевидцы.
«На Некрасова горит шиномонтажка. Информации о пострадавших нет», — сообщение горожан опубликовано в telegram-канале «ЧП Курган».
В ГУ МЧС по Курганской области корреспонденту URA.RU информацию об инциденте подтвердили. На момент выхода материала пожар был ликвидирован. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
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