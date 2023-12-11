В Курганской области на 106-м году жизни скончалась ветеран ВОВ

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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Ветеран скончалась на 106-м году жизни Фото:

В Курганской области на 106-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Кочегина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Екатерина Ефимовна в годы Великой Отечественной войны вносила трудовой вклад в победу, пока ее муж, военный летчик Павел Захарович Кочегин, сражался с фашистами. После она много лет работала учителем и воспитала не одно поколение жителей Куртамыша и вырастила пять своих детей. Светлая вам память, дорогой наш ветеран», — выразил соболезнования губернатор Курганской области Вадим Шумков. Его слова приводятся в группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

Ранее Шумков рассказал о том, что в Курганскую область передали останки красноармейца Василия Семенова, погибшего в бою под Новгородом в 1942 году. Последнее письмо жене и сыну боец отправил за полторы недели до гибели. Останки солдата предали земле в Лебяжьевском округе.

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В Курганской области на 106-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Кочегина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Екатерина Ефимовна в годы Великой Отечественной войны вносила трудовой вклад в победу, пока ее муж, военный летчик Павел Захарович Кочегин, сражался с фашистами. После она много лет работала учителем и воспитала не одно поколение жителей Куртамыша и вырастила пять своих детей. Светлая вам память, дорогой наш ветеран», — выразил соболезнования губернатор Курганской области Вадим Шумков. Его слова приводятся в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». Ранее Шумков рассказал о том, что в Курганскую область передали останки красноармейца Василия Семенова, погибшего в бою под Новгородом в 1942 году. Последнее письмо жене и сыну боец отправил за полторы недели до гибели. Останки солдата предали земле в Лебяжьевском округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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