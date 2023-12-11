В Курганской области на 106-м году жизни скончалась ветеран ВОВ

11 декабря 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Ветеран скончалась на 106-м году жизни Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на 106-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Кочегина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Екатерина Ефимовна в годы Великой Отечественной войны вносила трудовой вклад в победу, пока ее муж, военный летчик Павел Захарович Кочегин, сражался с фашистами. После она много лет работала учителем и воспитала не одно поколение жителей Куртамыша и вырастила пять своих детей. Светлая вам память, дорогой наш ветеран», — выразил соболезнования губернатор Курганской области Вадим Шумков. Его слова приводятся в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». Ранее Шумков рассказал о том, что в Курганскую область передали останки красноармейца Василия Семенова, погибшего в бою под Новгородом в 1942 году. Последнее письмо жене и сыну боец отправил за полторы недели до гибели. Останки солдата предали земле в Лебяжьевском округе.

В Курганской области на 106-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Екатерина Кочегина. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Екатерина Ефимовна в годы Великой Отечественной войны вносила трудовой вклад в победу, пока ее муж, военный летчик Павел Захарович Кочегин, сражался с фашистами. После она много лет работала учителем и воспитала не одно поколение жителей Куртамыша и вырастила пять своих детей. Светлая вам память, дорогой наш ветеран», — выразил соболезнования губернатор Курганской области Вадим Шумков. Его слова приводятся в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». Ранее Шумков рассказал о том, что в Курганскую область передали останки красноармейца Василия Семенова, погибшего в бою под Новгородом в 1942 году. Последнее письмо жене и сыну боец отправил за полторы недели до гибели. Останки солдата предали земле в Лебяжьевском округе.