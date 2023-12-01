01 декабря 2023

В Курганской области захоронили останки красноармейца, погибшего в 1942 году. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Акция «Защитим память героев» в честь 23 февраля. Курган, снег, акция памяти, могильная плита, гвоздики, похороны, памятник
Останки курганского бойца вернули в Курганскую область спустя более 80 лет Фото:

В Курганскую область передали останки красноармейца Василия Семенова, погибшего в бою под Новгородом в 1942 году. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Наш земляк, рядовой 28-й гвардейской стрелковой дивизии 92-го гвардейского стрелкового полка Василий Семенов погиб в бою в районе Новой Деревни (Новгородская область) 30 июля 1942 года. Последнее письмо жене и сыну он отправил перед боем за полторы недели до гибели <…>. Сегодня останки солдата предали земле на Родине, в Лебяжьевском округе. Жены и сына уже нет. Простились с героем и проводили его по всем христианским традициям правнучка Елена, земляки, ребята из патриотических клубов, школьники и студенты, офицеры и курсанты Курганского пограничного института, ветераны, представители органов власти», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Найти останки красноармейца помогли волонтеры новгородского поискового отряда «Долг». Со дня гибели бойца прошло более 80 лет.

Шумков напомнил, что 3 декабря в РФ отмечается День неизвестного солдата. Согласно официальной статистике, в годы ВОВ без вести пропавшими считаются 3 174 883 человека.

В мае Шумков при поддержке собственной команды поставил важную задачу перед курганскими чиновниками. Он поручил главам округов и сельсоветов привести в порядок кладбища и следить за памятниками, которые посвящены погибшим в Великой Отечественной войне. По его указанию деньги на оплату работы и вывоз мусора выделяются из областного бюджета.

Останки красноармейца захоронили в Лебяжьевском округе
Останки красноармейца захоронили в Лебяжьевском округе
Фото:
Церемония прощания с бойцом прошла в канун Дня неизвестного солдата
Церемония прощания с бойцом прошла в канун Дня неизвестного солдата
Фото:
Василий Семенов погиб в бою в годы ВОВ
Василий Семенов погиб в бою в годы ВОВ
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганскую область передали останки красноармейца Василия Семенова, погибшего в бою под Новгородом в 1942 году. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков. «Наш земляк, рядовой 28-й гвардейской стрелковой дивизии 92-го гвардейского стрелкового полка Василий Семенов погиб в бою в районе Новой Деревни (Новгородская область) 30 июля 1942 года. Последнее письмо жене и сыну он отправил перед боем за полторы недели до гибели <…>. Сегодня останки солдата предали земле на Родине, в Лебяжьевском округе. Жены и сына уже нет. Простились с героем и проводили его по всем христианским традициям правнучка Елена, земляки, ребята из патриотических клубов, школьники и студенты, офицеры и курсанты Курганского пограничного института, ветераны, представители органов власти», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале. Найти останки красноармейца помогли волонтеры новгородского поискового отряда «Долг». Со дня гибели бойца прошло более 80 лет. Шумков напомнил, что 3 декабря в РФ отмечается День неизвестного солдата. Согласно официальной статистике, в годы ВОВ без вести пропавшими считаются 3 174 883 человека. В мае Шумков при поддержке собственной команды поставил важную задачу перед курганскими чиновниками. Он поручил главам округов и сельсоветов привести в порядок кладбища и следить за памятниками, которые посвящены погибшим в Великой Отечественной войне. По его указанию деньги на оплату работы и вывоз мусора выделяются из областного бюджета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...