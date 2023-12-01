Останки курганского бойца вернули в Курганскую область спустя более 80 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганскую область передали останки красноармейца Василия Семенова, погибшего в бою под Новгородом в 1942 году. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков.

«Наш земляк, рядовой 28-й гвардейской стрелковой дивизии 92-го гвардейского стрелкового полка Василий Семенов погиб в бою в районе Новой Деревни (Новгородская область) 30 июля 1942 года. Последнее письмо жене и сыну он отправил перед боем за полторы недели до гибели <…>. Сегодня останки солдата предали земле на Родине, в Лебяжьевском округе. Жены и сына уже нет. Простились с героем и проводили его по всем христианским традициям правнучка Елена, земляки, ребята из патриотических клубов, школьники и студенты, офицеры и курсанты Курганского пограничного института, ветераны, представители органов власти», — написал Вадим Шумков в своем telegram-канале.

Найти останки красноармейца помогли волонтеры новгородского поискового отряда «Долг». Со дня гибели бойца прошло более 80 лет.

Шумков напомнил, что 3 декабря в РФ отмечается День неизвестного солдата. Согласно официальной статистике, в годы ВОВ без вести пропавшими считаются 3 174 883 человека.

В мае Шумков при поддержке собственной команды поставил важную задачу перед курганскими чиновниками. Он поручил главам округов и сельсоветов привести в порядок кладбища и следить за памятниками, которые посвящены погибшим в Великой Отечественной войне. По его указанию деньги на оплату работы и вывоз мусора выделяются из областного бюджета.

Останки красноармейца захоронили в Лебяжьевском округе Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8302

Церемония прощания с бойцом прошла в канун Дня неизвестного солдата Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8302

Василий Семенов погиб в бою в годы ВОВ Фото: telegram-канал Вадима Шумкова, https://t.me/silavpravdevshumkov/8302