В Тюмени отменили уроки в школах для второй смены

В Тюмени отменили уроки в школах для учеников второй смены 1-11-х классов. Об этом рассказали в городской администрации.
«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для 1-11-х классов в очном режиме отменяются», — рассказали в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что аномальные морозы в Тюмени продлятся до 12 декабря. Температура воздуха будет опускаться ниже -37 градусов. На период такой погоды на трассах введен режим повышенной готовности. Кроме того, отменяют автобусные рейсы. Утром 11 декабря также отменили уроки для учеников первой смены.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.