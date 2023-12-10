10 декабря 2023
09 декабря 2023
08 декабря 2023

В Тюмени отменили уроки в школах для второй смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, мороз, снег на деревьях, снег на ветках
Утром 11 декабря также отменили уроки для учеников первой смены Фото:

В Тюмени отменили уроки в школах для учеников второй смены 1-11-х классов. Об этом рассказали в городской администрации.

«Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для 1-11-х классов в очном режиме отменяются», — рассказали в мэрии.

Ранее URA.RU писало, что аномальные морозы в Тюмени продлятся до 12 декабря. Температура воздуха будет опускаться ниже -37 градусов. На период такой погоды на трассах введен режим повышенной готовности. Кроме того, отменяют автобусные рейсы. Утром 11 декабря также отменили уроки для учеников первой смены.

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В Тюмени отменили уроки в школах для учеников второй смены 1-11-х классов. Об этом рассказали в городской администрации. «Вниманию родителей и обучающихся общеобразовательных учреждений! Сегодня из-за низкой температуры наружного воздуха занятия второй смены в школах Тюмени для 1-11-х классов в очном режиме отменяются», — рассказали в мэрии. Ранее URA.RU писало, что аномальные морозы в Тюмени продлятся до 12 декабря. Температура воздуха будет опускаться ниже -37 градусов. На период такой погоды на трассах введен режим повышенной готовности. Кроме того, отменяют автобусные рейсы. Утром 11 декабря также отменили уроки для учеников первой смены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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