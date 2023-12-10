В Салехард съехались студенты со всей страны

В Салехарде проходит слет студентов российских колледжей и ВУЗов

11 декабря 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Студенты прибыли из Москвы, Питера и Тюмени (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде собрались десятки лучших студентов из российских колледжей и ВУЗов. Они поучаствуют в образовательных тренингах и мастер-классах. Об это сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «В программе запланированы командообразующие тренинги и лекции по темам „Социальное проектирование“, „Медиа“, „Лидерство и управление командой“. Также ребятам расскажут о возможностях трудоустройства студентов после окончания учебы. Лекции и мастер-классы для участников проведут специалисты сферы молодежной политики, сотрудники „Окружного молодежного центра“ и приглашенные эксперты», — расскзали на официальном портале правительства округа. Всего на мероприятие съехалось 70 студентов колледжей из Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска и ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Встреча проходит в рамках программы поддержки студентов ЯНАО, получающих среднее специальное образование.

В Салехарде собрались десятки лучших студентов из российских колледжей и ВУЗов. Они поучаствуют в образовательных тренингах и мастер-классах. Об это сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «В программе запланированы командообразующие тренинги и лекции по темам „Социальное проектирование“, „Медиа“, „Лидерство и управление командой“. Также ребятам расскажут о возможностях трудоустройства студентов после окончания учебы. Лекции и мастер-классы для участников проведут специалисты сферы молодежной политики, сотрудники „Окружного молодежного центра“ и приглашенные эксперты», — расскзали на официальном портале правительства округа. Всего на мероприятие съехалось 70 студентов колледжей из Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска и ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Встреча проходит в рамках программы поддержки студентов ЯНАО, получающих среднее специальное образование.