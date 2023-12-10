10 декабря 2023

В Салехард съехались студенты со всей страны

В Салехарде проходит слет студентов российских колледжей и ВУЗов
© Служба новостей «URA.RU»
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Леонид Слуцкий в Уральском федеральном университете. Екатеринбург, студенты урфу
Студенты прибыли из Москвы, Питера и Тюмени (архивное фото) Фото:

В Салехарде собрались десятки лучших студентов из российских колледжей и ВУЗов. Они поучаствуют в образовательных тренингах и мастер-классах. Об это сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«В программе запланированы командообразующие тренинги и лекции по темам „Социальное проектирование“, „Медиа“, „Лидерство и управление командой“. Также ребятам расскажут о возможностях трудоустройства студентов после окончания учебы. Лекции и мастер-классы для участников проведут специалисты сферы молодежной политики, сотрудники „Окружного молодежного центра“ и приглашенные эксперты», — расскзали на официальном портале правительства округа.

Всего на мероприятие съехалось 70 студентов колледжей из Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска и ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Встреча проходит в рамках программы поддержки студентов ЯНАО, получающих среднее специальное образование.

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В Салехарде собрались десятки лучших студентов из российских колледжей и ВУЗов. Они поучаствуют в образовательных тренингах и мастер-классах. Об это сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО. «В программе запланированы командообразующие тренинги и лекции по темам „Социальное проектирование“, „Медиа“, „Лидерство и управление командой“. Также ребятам расскажут о возможностях трудоустройства студентов после окончания учебы. Лекции и мастер-классы для участников проведут специалисты сферы молодежной политики, сотрудники „Окружного молодежного центра“ и приглашенные эксперты», — расскзали на официальном портале правительства округа. Всего на мероприятие съехалось 70 студентов колледжей из Нового Уренгоя, Салехарда и Ноябрьска и ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени. Встреча проходит в рамках программы поддержки студентов ЯНАО, получающих среднее специальное образование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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