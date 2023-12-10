Владелец медклиники Кургана Кацай ищет в Китае замену американским реактивам. Фото

11 декабря 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Курганский бизнесмен рассказал о своей первой поездке в Китай за медицинскими реагентами и оборудованием Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владелец и главный врач медклиники «АльфаМед» в Кургане Андрей Кацай отправился в Китай в поисках замены дорогому американскому оборудованию и реактивам. Свое путешествие в город Шэньчжэнь он описывает на личной странице во «ВКонтакте». «В последнее время активно обсуждается импортозамещение, ориентация российского рынка на Восток, на азиатские рынки. Расскажу про свой личный опыт. Моя лаборатория по генетическим анализам работала на американском оборудовании и реактивах. Американцы были полными монополистами на этом рынке, 90% рынка оборудования и реактивов занимала одна из американских компаний. Раз есть монополия, то и цены растут, кто им помешает. Конечная стоимость экспертизы на 70% состоит из стоимости реактива. И понятно встает вопрос, как снизить себестоимость? Может, найти поставщика в Китае», — написал Кацай. Ранее Кацай видел аналоги китайских реактивов, пробные наборы ему показывали в Москве. Знакомые из Кургана поделились с бизнесменом контактами китайца Тома — менеджера компании, с которой они сотрудничают. Других связей или договоренностей у него на момент поездки не было, так как в Китае закрытый интернет. Кацай договорился с Томом встретиться в городе Шэньчжэнь. Добраться до него проще из Гонконга. В Гонконг для россиян виза не требуется, но для посещения Китая нужна. Виза в Китай на 30 дней обошлась в 10 000 рублей. Курганец рассказывает о своих впечатлениях от многолюдного аэропорта, скоростного поезда и национальных особенностях. Шэньчжэнь, по его словам, это один из самых богатых и быстроразвивающихся городов Китая. «Том показал фотографию маленьких домиков и очередь китайских крестьян в мешковатых одеждах. Они стояли за порцией риса, который накладывали им прямо в ладошки. И потом он показал мне на огромный красивый сверкающий огнями микрорайон в центре города с небоскребами и торговыми центрами. Так за 12 лет изменилось это место, где он раньше жил со своими родителями», — написал Кацай. В Китае в первую ночь в гостинице бизнесмен заснул под фильм «Москва слезам не верит». По его словам, китайцы часто по ТВ показывают старые русские фильмы с оригинальной озвучкой и китайскими субтитрами. Оперативно связаться с Андреем Кацай, чтобы уточнить достигнута ли цель поездки, URA.RU не удалось. Своим подписчикам он обещал опубликовать продолжение позже. URA.RU писало, что курганские власти нацелены на развитие сотрудничества с Китаем в сфере экономики и промышленности. В Кургане побывали несколько делегаций из Китая, которых познакомили с возможностями курганских предприятий. Владелец курганской частной клиники Андрей Кацай отправился в Китай в поисках замены американским реактивам Фото: Андрей Кацай, «ВКонтакте», https://vk.com/amkatsay Фото: Андрей Кацай, «ВКонтакте», https://vk.com/amkatsay Фото: Андрей Кацай, «ВКонтакте», https://vk.com/amkatsay Фото: Андрей Кацай, «ВКонтакте», https://vk.com/amkatsay Фото: Андрей Кацай, «ВКонтакте», https://vk.com/amkatsay Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Владелец и главный врач медклиники «АльфаМед» в Кургане Андрей Кацай отправился в Китай в поисках замены дорогому американскому оборудованию и реактивам. Свое путешествие в город Шэньчжэнь он описывает на личной странице во «ВКонтакте». «В последнее время активно обсуждается импортозамещение, ориентация российского рынка на Восток, на азиатские рынки. Расскажу про свой личный опыт. Моя лаборатория по генетическим анализам работала на американском оборудовании и реактивах. Американцы были полными монополистами на этом рынке, 90% рынка оборудования и реактивов занимала одна из американских компаний. Раз есть монополия, то и цены растут, кто им помешает. Конечная стоимость экспертизы на 70% состоит из стоимости реактива. И понятно встает вопрос, как снизить себестоимость? Может, найти поставщика в Китае», — написал Кацай. Ранее Кацай видел аналоги китайских реактивов, пробные наборы ему показывали в Москве. Знакомые из Кургана поделились с бизнесменом контактами китайца Тома — менеджера компании, с которой они сотрудничают. Других связей или договоренностей у него на момент поездки не было, так как в Китае закрытый интернет. Кацай договорился с Томом встретиться в городе Шэньчжэнь. Добраться до него проще из Гонконга. В Гонконг для россиян виза не требуется, но для посещения Китая нужна. Виза в Китай на 30 дней обошлась в 10 000 рублей. Курганец рассказывает о своих впечатлениях от многолюдного аэропорта, скоростного поезда и национальных особенностях. Шэньчжэнь, по его словам, это один из самых богатых и быстроразвивающихся городов Китая. «Том показал фотографию маленьких домиков и очередь китайских крестьян в мешковатых одеждах. Они стояли за порцией риса, который накладывали им прямо в ладошки. И потом он показал мне на огромный красивый сверкающий огнями микрорайон в центре города с небоскребами и торговыми центрами. Так за 12 лет изменилось это место, где он раньше жил со своими родителями», — написал Кацай. В Китае в первую ночь в гостинице бизнесмен заснул под фильм «Москва слезам не верит». По его словам, китайцы часто по ТВ показывают старые русские фильмы с оригинальной озвучкой и китайскими субтитрами. Оперативно связаться с Андреем Кацай, чтобы уточнить достигнута ли цель поездки, URA.RU не удалось. Своим подписчикам он обещал опубликовать продолжение позже. URA.RU писало, что курганские власти нацелены на развитие сотрудничества с Китаем в сфере экономики и промышленности. В Кургане побывали несколько делегаций из Китая, которых познакомили с возможностями курганских предприятий.