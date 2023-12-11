11 декабря 2023

Глава Кургана Ситникова рассказала, в чем сила современной России

Елена Ситникова: сила современной России — в сплоченности и единстве народа
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Пресс-конференция на тему проведения Дня города. Курган , ситникова елена
Елена Ситникова поздравила курганцев с Днем Конституции РФ Фото:

День Конституции РФ символизирует современную Россию, сила которой — в сплоченности и единстве народа. Об этом заявила глава Кургана Елена Ситникова.

«Конституция стала прочным фундаментом построения демократического государства. Сегодняшний праздник символизирует современную Россию — свободную и великую страну, сила которой заключается в сплоченности и единстве нашего народа. Пусть этот праздник принесет уверенность в завтрашнем дне и веру в собственные силы», — поздравила Ситникова в своем telegram-канале. Также глава города пожелала курганцам мира, благополучия и добра.

Ранее к курганцам обращался губернатор Курганской области Вадим Шумков, поздравляя жителей региона с Днем героев Отечества. Губернатор сделал акцент на равенстве солдат и генералов, защищающих Родину.

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День Конституции РФ символизирует современную Россию, сила которой — в сплоченности и единстве народа. Об этом заявила глава Кургана Елена Ситникова. «Конституция стала прочным фундаментом построения демократического государства. Сегодняшний праздник символизирует современную Россию — свободную и великую страну, сила которой заключается в сплоченности и единстве нашего народа. Пусть этот праздник принесет уверенность в завтрашнем дне и веру в собственные силы», — поздравила Ситникова в своем telegram-канале. Также глава города пожелала курганцам мира, благополучия и добра. Ранее к курганцам обращался губернатор Курганской области Вадим Шумков, поздравляя жителей региона с Днем героев Отечества. Губернатор сделал акцент на равенстве солдат и генералов, защищающих Родину.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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