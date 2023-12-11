Глава Кургана Ситникова рассказала, в чем сила современной России

День Конституции РФ символизирует современную Россию, сила которой — в сплоченности и единстве народа. Об этом заявила глава Кургана Елена Ситникова.
«Конституция стала прочным фундаментом построения демократического государства. Сегодняшний праздник символизирует современную Россию — свободную и великую страну, сила которой заключается в сплоченности и единстве нашего народа. Пусть этот праздник принесет уверенность в завтрашнем дне и веру в собственные силы», — поздравила Ситникова в своем telegram-канале. Также глава города пожелала курганцам мира, благополучия и добра.
Ранее к курганцам обращался губернатор Курганской области Вадим Шумков, поздравляя жителей региона с Днем героев Отечества. Губернатор сделал акцент на равенстве солдат и генералов, защищающих Родину.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.