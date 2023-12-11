В Тобольске пенсионера обокрала возлюбленная, годящаяся ему в дочери

В Тобольске 64-летний мужчина лишился 20 тысяч рублей поле того, как передал 32-летней девушке, за которой долго ухаживал, дубликат своей банковской карты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«В Тобольске 64-летний мужчина рассказал полицейским, что с его счета без его согласия были переведены 20 тысяч рублей. Выяснилось, что заявитель продолжительное время ухаживал за 32-летней тоболячкой, а также оформил банковскую карту, которую передал ей», — рассказали в полиции.
Девушку вскоре задержали. Она призналась, что перевела деньги с карты близкого знакомого на другой счет. Средства подозреваемая потратила на алкоголь и продукты. Теперь тоболячке грозит до шести лет лишения свободы.
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