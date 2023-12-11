11 декабря 2023

В Тобольске пенсионера обокрала возлюбленная, годящаяся ему в дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Получив доступ к счету пенсионера девушка не стала себе ни в чем отказывать Фото:

В Тобольске 64-летний мужчина лишился 20 тысяч рублей поле того, как передал 32-летней девушке, за которой долго ухаживал, дубликат своей банковской карты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«В Тобольске 64-летний мужчина рассказал полицейским, что с его счета без его согласия были переведены 20 тысяч рублей. Выяснилось, что заявитель продолжительное время ухаживал за 32-летней тоболячкой, а также оформил банковскую карту, которую передал ей», — рассказали в полиции.

Девушку вскоре задержали. Она призналась, что перевела деньги с карты близкого знакомого на другой счет. Средства подозреваемая потратила на алкоголь и продукты. Теперь тоболячке грозит до шести лет лишения свободы.

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В Тобольске 64-летний мужчина лишился 20 тысяч рублей поле того, как передал 32-летней девушке, за которой долго ухаживал, дубликат своей банковской карты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «В Тобольске 64-летний мужчина рассказал полицейским, что с его счета без его согласия были переведены 20 тысяч рублей. Выяснилось, что заявитель продолжительное время ухаживал за 32-летней тоболячкой, а также оформил банковскую карту, которую передал ей», — рассказали в полиции. Девушку вскоре задержали. Она призналась, что перевела деньги с карты близкого знакомого на другой счет. Средства подозреваемая потратила на алкоголь и продукты. Теперь тоболячке грозит до шести лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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