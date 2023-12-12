В Тюмени потеплеет до -3 градусов

В Тюмени 24 декабря температура воздуха поднимется до -3 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снежный город. Тюмень, снег, зима, погода, снегопад
Теплый снежный день ждет тюменцев 24 декабря Фото:

В Тюмени днем 24 декабря температура воздуха составит -3 градуса. Об этом сообщает сервис Gismeteo.

«Тюмень, 24 декабря. Температура воздуха днем -3 градуса, снег», — говорится в прогнозе метеорологов.

Синоптики обещают, что подобная погода продлится до 29 декабря, когда на термометрах будет -11. После в Тюмени меньше десяти градусов мороза будет 6 января.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени днем 24 декабря температура воздуха составит -3 градуса. Об этом сообщает сервис Gismeteo. «Тюмень, 24 декабря. Температура воздуха днем -3 градуса, снег», — говорится в прогнозе метеорологов. Синоптики обещают, что подобная погода продлится до 29 декабря, когда на термометрах будет -11. После в Тюмени меньше десяти градусов мороза будет 6 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...