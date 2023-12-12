В Тюмени потеплеет до -3 градусов

Теплый снежный день ждет тюменцев 24 декабря
В Тюмени днем 24 декабря температура воздуха составит -3 градуса. Об этом сообщает сервис Gismeteo.
«Тюмень, 24 декабря. Температура воздуха днем -3 градуса, снег», — говорится в прогнозе метеорологов.
Синоптики обещают, что подобная погода продлится до 29 декабря, когда на термометрах будет -11. После в Тюмени меньше десяти градусов мороза будет 6 января.
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