В Тюмени потеплеет до -3 градусов

В Тюмени 24 декабря температура воздуха поднимется до -3 градусов

12 декабря 2023 в 18:33 Размер текста - 17 +

Теплый снежный день ждет тюменцев 24 декабря Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени днем 24 декабря температура воздуха составит -3 градуса. Об этом сообщает сервис Gismeteo. «Тюмень, 24 декабря. Температура воздуха днем -3 градуса, снег», — говорится в прогнозе метеорологов. Синоптики обещают, что подобная погода продлится до 29 декабря, когда на термометрах будет -11. После в Тюмени меньше десяти градусов мороза будет 6 января.

В Тюмени днем 24 декабря температура воздуха составит -3 градуса. Об этом сообщает сервис Gismeteo. «Тюмень, 24 декабря. Температура воздуха днем -3 градуса, снег», — говорится в прогнозе метеорологов. Синоптики обещают, что подобная погода продлится до 29 декабря, когда на термометрах будет -11. После в Тюмени меньше десяти градусов мороза будет 6 января.