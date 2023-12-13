В городах Тюменской области из-за морозов отменены занятия у школьников

Отмена занятий коснулась учеников начальной школы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ялуторовске и Заводоуковске (Тюменская область) 14 декабря отменены занятия у учеников начальной школы. Информацию для школьников первой смены местные власти разместили в соцсетях.

«14 декабря в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1-й по 4-й классы», — сообщается в telegram-канале мэрии Заводоуковска. Аналогичное сообщение вышло в telegram-канале властей Ялуторовска.

Согласно сервису Gicmeteo, в Ялуторовске утром 14 декабря температура воздуха составила -27 градусов, а порывы ветра в течение дня могут достигать 6 метров в секунду. В Заводоуковске на момент актировки -25 градусов мороза с порывистым ветром до 7 метров в секунду.

Из-за морозов 11 декабря жители Ялуторовска не смогли ухать на нескольких автобусных рейсах. Часть утренних маршрутов была отменена из-за холодов. А 10 декабря с аналогичной проблемой столкнулись жители Тюмени. Там холода стали причиной отмены рейсов в города и села региона, а также в Свердловскую и Курганскую области.