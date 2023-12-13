13 декабря 2023

В городах Тюменской области из-за морозов отменены занятия у школьников

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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, дерево, климат, природа, мороз, куржак
Отмена занятий коснулась учеников начальной школы Фото:

В Ялуторовске и Заводоуковске (Тюменская область) 14 декабря отменены занятия у учеников начальной школы. Информацию для школьников первой смены местные власти разместили в соцсетях.

«14 декабря в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1-й по 4-й классы», — сообщается в telegram-канале мэрии Заводоуковска. Аналогичное сообщение вышло в telegram-канале властей Ялуторовска.

Согласно сервису Gicmeteo, в Ялуторовске утром 14 декабря температура воздуха составила -27 градусов, а порывы ветра в течение дня могут достигать 6 метров в секунду. В Заводоуковске на момент актировки -25 градусов мороза с порывистым ветром до 7 метров в секунду.

Из-за морозов 11 декабря жители Ялуторовска не смогли ухать на нескольких автобусных рейсах. Часть утренних маршрутов была отменена из-за холодов. А 10 декабря с аналогичной проблемой столкнулись жители Тюмени. Там холода стали причиной отмены рейсов в города и села региона, а также в Свердловскую и Курганскую области.

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В Ялуторовске и Заводоуковске (Тюменская область) 14 декабря отменены занятия у учеников начальной школы. Информацию для школьников первой смены местные власти разместили в соцсетях. «14 декабря в связи с низкой температурой воздуха занятия первой смены в школах округа отменяются и переводятся в дистанционный режим для учащихся с 1-й по 4-й классы», — сообщается в telegram-канале мэрии Заводоуковска. Аналогичное сообщение вышло в telegram-канале властей Ялуторовска. Согласно сервису Gicmeteo, в Ялуторовске утром 14 декабря температура воздуха составила -27 градусов, а порывы ветра в течение дня могут достигать 6 метров в секунду. В Заводоуковске на момент актировки -25 градусов мороза с порывистым ветром до 7 метров в секунду. Из-за морозов 11 декабря жители Ялуторовска не смогли ухать на нескольких автобусных рейсах. Часть утренних маршрутов была отменена из-за холодов. А 10 декабря с аналогичной проблемой столкнулись жители Тюмени. Там холода стали причиной отмены рейсов в города и села региона, а также в Свердловскую и Курганскую области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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