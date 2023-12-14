Путин хочет распространить льготную ипотеку на вторичное жилье в новых регионах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Владимир Путин отметил, что в стране не успевают строить новые дома, поэтому льготную ипотеку надо распространить на вторичное жилье Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

В России необходимо распространить практику льготной ипотеки на вторичное жилье в новых регионах. Об этом рассказал Владимир Путин.

«Проблема в том, что льгота действует только на новое жилье. А нового жилья строится не много. Надо бы распространить [практику льготной ипотеки] на вторичный рынок [в новых регионах]», — пояснил он во время прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU. Он добавил, что сейчас льготная ипотека составляет 2% на новое жилье.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России необходимо распространить практику льготной ипотеки на вторичное жилье в новых регионах. Об этом рассказал Владимир Путин. «Проблема в том, что льгота действует только на новое жилье. А нового жилья строится не много. Надо бы распространить [практику льготной ипотеки] на вторичный рынок [в новых регионах]», — пояснил он во время прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU. Он добавил, что сейчас льготная ипотека составляет 2% на новое жилье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...