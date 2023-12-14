Путин хочет распространить льготную ипотеку на вторичное жилье в новых регионах

14 декабря 2023 в 15:04 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отметил, что в стране не успевают строить новые дома, поэтому льготную ипотеку надо распространить на вторичное жилье Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года В России необходимо распространить практику льготной ипотеки на вторичное жилье в новых регионах. Об этом рассказал Владимир Путин. «Проблема в том, что льгота действует только на новое жилье. А нового жилья строится не много. Надо бы распространить [практику льготной ипотеки] на вторичный рынок [в новых регионах]», — пояснил он во время прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU. Он добавил, что сейчас льготная ипотека составляет 2% на новое жилье.

В России необходимо распространить практику льготной ипотеки на вторичное жилье в новых регионах. Об этом рассказал Владимир Путин. «Проблема в том, что льгота действует только на новое жилье. А нового жилья строится не много. Надо бы распространить [практику льготной ипотеки] на вторичный рынок [в новых регионах]», — пояснил он во время прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU. Он добавил, что сейчас льготная ипотека составляет 2% на новое жилье.