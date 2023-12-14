Путин ответил всем, кто хотел развала российского автопрома

Путин заявил о разочаровании тех, кто хотел развала автопрома РФ
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Россия начала вытеснять из отечественного автомобильного рынка зарубежных конкурентов, подчеркнул Владимир Путин. Фото:
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Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Российские автопроизводители начали вытеснять своих зарубежных коллег из рынка. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, отметив, что те, кто выступал против отечественного автопрома, оказались разочарованы.

«Те, кто думал, что у нас все рухнет, они ошибались. Российские производители начали вытеснять, в том числе и европейских. Продается все больше электромобилей», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU.

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Российские автопроизводители начали вытеснять своих зарубежных коллег из рынка. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, отметив, что те, кто выступал против отечественного автопрома, оказались разочарованы. «Те, кто думал, что у нас все рухнет, они ошибались. Российские производители начали вытеснять, в том числе и европейских. Продается все больше электромобилей», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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