Путин ответил всем, кто хотел развала российского автопрома

Россия начала вытеснять из отечественного автомобильного рынка зарубежных конкурентов, подчеркнул Владимир Путин.
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Российские автопроизводители начали вытеснять своих зарубежных коллег из рынка. Об этом рассказал президент России Владимир Путин, отметив, что те, кто выступал против отечественного автопрома, оказались разочарованы.
«Те, кто думал, что у нас все рухнет, они ошибались. Российские производители начали вытеснять, в том числе и европейских. Продается все больше электромобилей», — рассказал Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU.
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