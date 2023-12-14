Путин: Россия наступает на всех направлениях

ВС РФ наступают на всех направлениях, заявил Владимир Путин
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Российские солдаты улучшают свое положение на всех участках фронта и направлениях. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Наши Вооруженные силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий. На всех направлениях идет улучшение наших позиций», — подчеркнул российский президент в ходе прямой линии. Трансляция проводится на телеканале «Россия 24».
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