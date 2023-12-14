Путин: Россия наступает на всех направлениях

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, владимир путин
ВС РФ наступают на всех направлениях, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Российские солдаты улучшают свое положение на всех участках фронта и направлениях. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Наши Вооруженные силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий. На всех направлениях идет улучшение наших позиций», — подчеркнул российский президент в ходе прямой линии. Трансляция проводится на телеканале «Россия 24».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские солдаты улучшают свое положение на всех участках фронта и направлениях. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин. «Наши Вооруженные силы улучшают свое положение. Практически все находятся в активной стадии действий. На всех направлениях идет улучшение наших позиций», — подчеркнул российский президент в ходе прямой линии. Трансляция проводится на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...