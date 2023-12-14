Путин выступил против ликвидации микрофинансовых организаций

Владимир Путин подчеркнул, что микрофинансовые организации помогают россиянам
новость из сюжетаПрямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года
Президент России Владимир Путин против того, чтобы в стране ликвидировали микрофинансовые организации. Он поддернул, что те помогают многим россиянам.
«Когда будут ликвидированы микрофинансовые организации? Они многим помогают, а надо их ликвидировать?», — задал встречный вопрос Владимир Путин во время прямой линии. Трансляцию проводит URA.RU. При этом он подчеркнул, что если такие финансовые учреждения будут наглеть, то нужно их приводить в чувство.
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