Путин анонсировал продление льготной ипотеки для семей с детьми

14 декабря 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Льготная ипотека для семей с детьми должна быть продлена, сказал Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Льготная ипотека для семей с детьми в России должна быть продолжена. Об этом сказал российский президент Владимир Путин во время прямой линии. «Льготная ипотека скоро заканчивается. Правительство думает о том, чтобы продолжить. Правительство должно исходить из реальных возможностей бюджета. Я думаю, стоит продлить», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Льготная ипотека для семей с детьми в России должна быть продолжена. Об этом сказал российский президент Владимир Путин во время прямой линии. «Льготная ипотека скоро заканчивается. Правительство думает о том, чтобы продолжить. Правительство должно исходить из реальных возможностей бюджета. Я думаю, стоит продлить», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.