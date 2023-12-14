Путин анонсировал продление льготной ипотеки для семей с детьми

Льготная ипотека для семей с детьми должна быть продлена, сказал Владимир Путин
Льготная ипотека для семей с детьми в России должна быть продолжена. Об этом сказал российский президент Владимир Путин во время прямой линии.
«Льготная ипотека скоро заканчивается. Правительство думает о том, чтобы продолжить. Правительство должно исходить из реальных возможностей бюджета. Я думаю, стоит продлить», — сказал Владимир Путин. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
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