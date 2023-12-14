Спортсменка из Питера потеряла сознание на соревнованиях в Тюмени

Девушке стало плохо во время лыжной гонки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам потеряла сознание спортсменка из Санкт-Петербурга Екатерина Кипяткова. Слова девушки после инцидента приводит telegram-канал «Со дна или ко дну».

«Я стартовала, пробежала первый круг, а на втором резко перестала себя контролировать, сделала шаг в сторону и просто легла на подъеме. Когда я открыла глаза, это было уже в карете скорой помощи, меня туда на „Буране“ привезли. Врачи сказали, что я, оказывается, четыре раза сознание теряла», — приводит слова девушки telegram-канал «Со дна или ко дну».

Девушка отказалась от госпитализации и уговорила медиков довести ее до больницы. Спортсменка не будет продолжать участие в соревнованиях в Тюмени.

URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Ответ на него ожидается.