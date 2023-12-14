Курганский врач прошла обучение по реконструктивным операциям в Санкт-Петербурге

15 декабря 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Врач акушер-гинеколог КОКБ Людмила Стадниченко повысила квалификацию Фото: Денис Моргунов © URA.RU Врач акушер-гинеколог Курганской областной клинической больницы Людмила Стадниченко прошла обучение по реконструктивной урогинекологии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения. «Людмила Стадниченко закончила курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге. На обучении слушатели получили информацию о типах операций, видели практическую работу в операционной, принимали участие в операции в качестве ассистента», — говорится в сообщении КОКБ. Врач также участвовала в осмотре пациентов до и после операции, что позволило оценить результаты лечения. В больнице URA.RU пояснили, что реконструктивная урогинекология занимается лечением пролапса (опущения или выпадения) тазовых органов и недержания мочи. В перспективе операции с применением специальных материалов (например, урослинги) планируют проводить в Курганской области. Для этого потребуется оснастить больницу специальным оборудованием, инструментами и материалами для операций, обучить медиков. Пока пациенты из региона ездят на операции в клинику высоких технологий им. Н.И. Пирогова (Санкт-Петербург), которые проводятся по квотам. Врач акушер-гинеколог Курганской областной клинической больницы Людмила Стадниченко прошла курс по реконструктивной урогинекологии Фото: Курганская областная клиническая больница Врач принимала участие в операциях в качестве ассистента Фото: Курганская областная клиническая больница

Врач акушер-гинеколог Курганской областной клинической больницы Людмила Стадниченко прошла обучение по реконструктивной урогинекологии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения. «Людмила Стадниченко закончила курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге. На обучении слушатели получили информацию о типах операций, видели практическую работу в операционной, принимали участие в операции в качестве ассистента», — говорится в сообщении КОКБ. Врач также участвовала в осмотре пациентов до и после операции, что позволило оценить результаты лечения. В больнице URA.RU пояснили, что реконструктивная урогинекология занимается лечением пролапса (опущения или выпадения) тазовых органов и недержания мочи. В перспективе операции с применением специальных материалов (например, урослинги) планируют проводить в Курганской области. Для этого потребуется оснастить больницу специальным оборудованием, инструментами и материалами для операций, обучить медиков. Пока пациенты из региона ездят на операции в клинику высоких технологий им. Н.И. Пирогова (Санкт-Петербург), которые проводятся по квотам.