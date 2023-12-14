14 декабря 2023

Курганский врач прошла обучение по реконструктивным операциям в Санкт-Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Поликлиника №3. Тюмень, поликлиника, коридор больницы
Врач акушер-гинеколог КОКБ Людмила Стадниченко повысила квалификацию Фото:

Врач акушер-гинеколог Курганской областной клинической больницы Людмила Стадниченко прошла обучение по реконструктивной урогинекологии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

«Людмила Стадниченко закончила курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге. На обучении слушатели получили информацию о типах операций, видели практическую работу в операционной, принимали участие в операции в качестве ассистента», — говорится в сообщении КОКБ. Врач также участвовала в осмотре пациентов до и после операции, что позволило оценить результаты лечения.

В больнице URA.RU пояснили, что реконструктивная урогинекология занимается лечением пролапса (опущения или выпадения) тазовых органов и недержания мочи. В перспективе операции с применением специальных материалов (например, урослинги) планируют проводить в Курганской области. Для этого потребуется оснастить больницу специальным оборудованием, инструментами и материалами для операций, обучить медиков. Пока пациенты из региона ездят на операции в клинику высоких технологий им. Н.И. Пирогова (Санкт-Петербург), которые проводятся по квотам.

Врач акушер-гинеколог Курганской областной клинической больницы Людмила Стадниченко прошла курс по реконструктивной урогинекологии
Врач акушер-гинеколог Курганской областной клинической больницы Людмила Стадниченко прошла курс по реконструктивной урогинекологии
Фото:
Врач принимала участие в операциях в качестве ассистента
Врач принимала участие в операциях в качестве ассистента
Фото:

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Врач акушер-гинеколог Курганской областной клинической больницы Людмила Стадниченко прошла обучение по реконструктивной урогинекологии в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения. «Людмила Стадниченко закончила курсы повышения квалификации в Санкт-Петербурге. На обучении слушатели получили информацию о типах операций, видели практическую работу в операционной, принимали участие в операции в качестве ассистента», — говорится в сообщении КОКБ. Врач также участвовала в осмотре пациентов до и после операции, что позволило оценить результаты лечения. В больнице URA.RU пояснили, что реконструктивная урогинекология занимается лечением пролапса (опущения или выпадения) тазовых органов и недержания мочи. В перспективе операции с применением специальных материалов (например, урослинги) планируют проводить в Курганской области. Для этого потребуется оснастить больницу специальным оборудованием, инструментами и материалами для операций, обучить медиков. Пока пациенты из региона ездят на операции в клинику высоких технологий им. Н.И. Пирогова (Санкт-Петербург), которые проводятся по квотам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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