16 декабря 2023
15 декабря 2023

Путин посетил стенд Тюменской области на выставке «Россия». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин посмотрел на стенд Тюменской области на выставке «Россия» Фото:

Президент России Владимир Путин в рамках обхода выставки-форума «Россия» посетил стенд Тюменской области. Это снял и опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.

«В Сибирь — по своей воле», — подписал видео Зарубин. Эти слова написаны у входа на стенд.

В кадр попал слоган «Путин — человек, который изменил все». Так отозвался губернатор Тюменской области Александр Моор о президенте РФ во время своего выступления.

Видео: Павел Зарубин

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин в рамках обхода выставки-форума «Россия» посетил стенд Тюменской области. Это снял и опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. «В Сибирь — по своей воле», — подписал видео Зарубин. Эти слова написаны у входа на стенд. В кадр попал слоган «Путин — человек, который изменил все». Так отозвался губернатор Тюменской области Александр Моор о президенте РФ во время своего выступления. Видео: Павел Зарубин
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...