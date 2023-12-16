Путин посетил стенд Тюменской области на выставке «Россия». Видео

17 декабря 2023 в 18:14 Размер текста - 17 +

Путин посмотрел на стенд Тюменской области на выставке «Россия» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин в рамках обхода выставки-форума «Россия» посетил стенд Тюменской области. Это снял и опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. «В Сибирь — по своей воле», — подписал видео Зарубин. Эти слова написаны у входа на стенд. В кадр попал слоган «Путин — человек, который изменил все». Так отозвался губернатор Тюменской области Александр Моор о президенте РФ во время своего выступления. Видео: Павел Зарубин

Президент России Владимир Путин в рамках обхода выставки-форума «Россия» посетил стенд Тюменской области. Это снял и опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин. «В Сибирь — по своей воле», — подписал видео Зарубин. Эти слова написаны у входа на стенд. В кадр попал слоган «Путин — человек, который изменил все». Так отозвался губернатор Тюменской области Александр Моор о президенте РФ во время своего выступления. Видео: Павел Зарубин