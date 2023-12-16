Путин посмотрел на стенд Тюменской области на выставке «Россия»
Президент России Владимир Путин в рамках обхода выставки-форума «Россия» посетил стенд Тюменской области. Это снял и опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин.
«В Сибирь — по своей воле», — подписал видео Зарубин. Эти слова написаны у входа на стенд.
В кадр попал слоган «Путин — человек, который изменил все». Так отозвался губернатор Тюменской области Александр Моор о президенте РФ во время своего выступления.
Видео: Павел Зарубин
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