ЦУР ЯНАО стал лучшим региональным министерством интернета

Центр управления ЯНАО по итогам 2023 года признан лучшим центром в номинации «Региональное министерство интернета». Итоги конкурса подвели в Москве, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«В Москве подвели итоги работы Центров управления регионами за 2023 год. Труд нашего коллектива оценили в номинации „Региональное министерство интернета 2023“», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально».
Центры управления регионом отслеживают жалобы граждан в социальных сетях и передают их в профильные ведомства. Задачи ЦУР дать обратную связь по жалобе между органами власти и жителями России.
Ранее URA.RU рассказало, что в 2022 году уральские ЦУР вошли в десятку лучших региональных центров. Результат работы оценивался по ведению официальных групп в социальных сетях.
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