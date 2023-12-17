17 декабря 2023

ЦУР ЯНАО стал лучшим региональным министерством интернета

© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
ЦУР ЯНАО получил первое место в федеральном конкурсе Фото:

Центр управления ЯНАО по итогам 2023 года признан лучшим центром в номинации «Региональное министерство интернета». Итоги конкурса подвели в Москве, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«В Москве подвели итоги работы Центров управления регионами за 2023 год. Труд нашего коллектива оценили в номинации „Региональное министерство интернета 2023“», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально».

Центры управления регионом отслеживают жалобы граждан в социальных сетях и передают их в профильные ведомства. Задачи ЦУР дать обратную связь по жалобе между органами власти и жителями России.

Ранее URA.RU рассказало, что в 2022 году уральские ЦУР вошли в десятку лучших региональных центров. Результат работы оценивался по ведению официальных групп в социальных сетях.

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Центр управления ЯНАО по итогам 2023 года признан лучшим центром в номинации «Региональное министерство интернета». Итоги конкурса подвели в Москве, сообщает пресс-служба окружного правительства. «В Москве подвели итоги работы Центров управления регионами за 2023 год. Труд нашего коллектива оценили в номинации „Региональное министерство интернета 2023“», — сообщает пресс-служба окружного правительства в telegram-канале «Ямал. Официально». Центры управления регионом отслеживают жалобы граждан в социальных сетях и передают их в профильные ведомства. Задачи ЦУР дать обратную связь по жалобе между органами власти и жителями России. Ранее URA.RU рассказало, что в 2022 году уральские ЦУР вошли в десятку лучших региональных центров. Результат работы оценивался по ведению официальных групп в социальных сетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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