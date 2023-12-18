В Курганской области в ДТП с грузовиком погибли три человека. Видео

19 декабря 2023 в 16:05 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на курганской трассе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на трассе в ДТП с грузовиком Sitrak погибли водитель иномарки Reno Logan и два пассажира погибли на месте аварии. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД УМВД России. «Около 4 утра 19 декабря на 360-м километре автодороги „Иртыш“ в Лебяжьевском округе произошло ДТП между грузовиком Sitrak и Reno Logan. В результате столкновения погиб водитель и два пассажира легкового автомобиля погиби на месте аварии», — говорится в сообщении ведомства в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». По данным Госавтоинспекции, 53-летний водитель Reno Logan, двигаясь из Макушино в Курган, выехал на полсоу встречного движения и врезался грузовую машину Sitrak с полуприцепом Kogel. В легковом автомобиле в момент аварии находились два пассажира: 29-летний мужчина и 49-летная женщина. По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

В Курганской области на трассе в ДТП с грузовиком Sitrak погибли водитель иномарки Reno Logan и два пассажира погибли на месте аварии. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД УМВД России. «Около 4 утра 19 декабря на 360-м километре автодороги „Иртыш“ в Лебяжьевском округе произошло ДТП между грузовиком Sitrak и Reno Logan. В результате столкновения погиб водитель и два пассажира легкового автомобиля погиби на месте аварии», — говорится в сообщении ведомства в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». По данным Госавтоинспекции, 53-летний водитель Reno Logan, двигаясь из Макушино в Курган, выехал на полсоу встречного движения и врезался грузовую машину Sitrak с полуприцепом Kogel. В легковом автомобиле в момент аварии находились два пассажира: 29-летний мужчина и 49-летная женщина. По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.