18 декабря 2023

В Курганской области в ДТП с грузовиком погибли три человека. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс
Госавтоинспекция выясняет обстоятельства смертельного ДТП на курганской трассе Фото:

В Курганской области на трассе в ДТП с грузовиком Sitrak погибли водитель иномарки Reno Logan и два пассажира погибли на месте аварии. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД УМВД России.

«Около 4 утра 19 декабря на 360-м километре автодороги „Иртыш“ в Лебяжьевском округе произошло ДТП между грузовиком Sitrak и Reno Logan. В результате столкновения погиб водитель и два пассажира легкового автомобиля погиби на месте аварии», — говорится в сообщении ведомства в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».

По данным Госавтоинспекции, 53-летний водитель Reno Logan, двигаясь из Макушино в Курган, выехал на полсоу встречного движения и врезался грузовую машину Sitrak с полуприцепом Kogel. В легковом автомобиле в момент аварии находились два пассажира: 29-летний мужчина и 49-летная женщина. По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Курганской области на трассе в ДТП с грузовиком Sitrak погибли водитель иномарки Reno Logan и два пассажира погибли на месте аварии. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД УМВД России. «Около 4 утра 19 декабря на 360-м километре автодороги „Иртыш“ в Лебяжьевском округе произошло ДТП между грузовиком Sitrak и Reno Logan. В результате столкновения погиб водитель и два пассажира легкового автомобиля погиби на месте аварии», — говорится в сообщении ведомства в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте». По данным Госавтоинспекции, 53-летний водитель Reno Logan, двигаясь из Макушино в Курган, выехал на полсоу встречного движения и врезался грузовую машину Sitrak с полуприцепом Kogel. В легковом автомобиле в момент аварии находились два пассажира: 29-летний мужчина и 49-летная женщина. По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...