В Курганской области на трассе в ДТП с грузовиком Sitrak погибли водитель иномарки Reno Logan и два пассажира погибли на месте аварии. Об этом сообщили в региональном Управлении ГИБДД УМВД России.
«Около 4 утра 19 декабря на 360-м километре автодороги „Иртыш“ в Лебяжьевском округе произошло ДТП между грузовиком Sitrak и Reno Logan. В результате столкновения погиб водитель и два пассажира легкового автомобиля погиби на месте аварии», — говорится в сообщении ведомства в группе «ГИБДД 45» в соцсети «ВКонтакте».
По данным Госавтоинспекции, 53-летний водитель Reno Logan, двигаясь из Макушино в Курган, выехал на полсоу встречного движения и врезался грузовую машину Sitrak с полуприцепом Kogel. В легковом автомобиле в момент аварии находились два пассажира: 29-летний мужчина и 49-летная женщина. По факту ДТП проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
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