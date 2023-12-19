Как в Тюмени исполнят закон о запрете телефонов в школах

В Тюмени разработают порядок действий, направленный на соблюдение закона о запрете использования телефонов во время уроков. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки. В одной из тюменских школ такой запрет уже практикуется.
«Департамент образования и науки Тюменской области по вопросу запрета использования на уроках мобильных телефонов сообщает, что после вступления в силу изменений в Федеральный закон „Об образовании в РФ“ нормы федерального законодательства в регионе будут реализованы в полной мере. Будет разработан единый порядок действий, направленный на соблюдение законодательства», — рассказали агентству в департаменте.
В тюменской гимназии №16 URA.RU рассказали, что в учреждении уже действует запрет на использования гаджетов во время уроков. Отмечается, что смартфоны у учеников не забирают, дети могут ими пользоваться на переменах. «Изымать гаджеты не будут. Мы уже выполняем такую практику, на уроках дети не пользуются телефонами, а на переменах могут заниматься чем угодно. Учитель отслеживает, используют ли дети телефоны на уроках», — добавили в гимназии.
В социальных сетях жители поддержали новый запрет. В группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» тюменцы также предложили оборудовать кабинеты и коридоры камерами. «Хороший шаг. А теперь в обязательном порядке в каждый класс и коридор поставить камеры», — поделилась мнением Оксана Сергеевна. «Правильно сделали, что запретили! Сейчас даже в уме посчитать не могут многие», — написал житель Рамиль. «Давно пора», — добавила Ольга Черепанова.
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