Как в Тюмени исполнят закон о запрете телефонов в школах

В тюменских школах начнут запрещать использовать смартфоны детям на уроках

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий школьникам пользоваться телефонами на уроках Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени разработают порядок действий, направленный на соблюдение закона о запрете использования телефонов во время уроков. Об этом URA.RU сообщили в региональном департаменте образования и науки. В одной из тюменских школ такой запрет уже практикуется.

«Департамент образования и науки Тюменской области по вопросу запрета использования на уроках мобильных телефонов сообщает, что после вступления в силу изменений в Федеральный закон „Об образовании в РФ“ нормы федерального законодательства в регионе будут реализованы в полной мере. Будет разработан единый порядок действий, направленный на соблюдение законодательства», — рассказали агентству в департаменте.

В тюменской гимназии №16 URA.RU рассказали, что в учреждении уже действует запрет на использования гаджетов во время уроков. Отмечается, что смартфоны у учеников не забирают, дети могут ими пользоваться на переменах. «Изымать гаджеты не будут. Мы уже выполняем такую практику, на уроках дети не пользуются телефонами, а на переменах могут заниматься чем угодно. Учитель отслеживает, используют ли дети телефоны на уроках», — добавили в гимназии.

В социальных сетях жители поддержали новый запрет. В группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте» тюменцы также предложили оборудовать кабинеты и коридоры камерами. «Хороший шаг. А теперь в обязательном порядке в каждый класс и коридор поставить камеры», — поделилась мнением Оксана Сергеевна. «Правильно сделали, что запретили! Сейчас даже в уме посчитать не могут многие», — написал житель Рамиль. «Давно пора», — добавила Ольга Черепанова.